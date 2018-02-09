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«Транснефть» выплатила компенсации пострадавшим от разлива нефти в Саратовской области

«Транснефть» выплатила компенсации пострадавшим жителям села Красноармейское в Саратовской области после аварии на нефтепроводе. Об этом говорится в сообщении компании.

Сначала жители подали заявления, потом независимые оценщики провели анализ ущерба, после чего компания выплатила компенсации. Общая сумма - 7,2 млн руб., говорится в сообщении «Транснефти».

Один из жителей отказался от получения компенсации из-за несогласия с оценкой ущерба, уточняет «Транснефть». Кроме того, некоторые настаивают на возмещении морального ущерба в размере от 1 до 100 000 руб. из-за ночной эвакуации, вынужденной ночевки вне дома, стресса от пожара и др. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке, отмечает компания.

В районе села Красноармейское Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк 18 января. В результате случился разлив нефти и возгорание. Несколько домов пострадало, один сгорел полностью, как и автомобили «Камаз» и Renault Duster. «Транснефть» уже возобновила работу нефтепровода.

Последствия разлива нефти и ее возгорания в Саратовской области