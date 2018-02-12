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Чистая прибыль «Камаза» выросла в четыре раза

«Камаз» за 2017 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до 2,5 млрд руб., сообщает компания со ссылкой на предварительные неаудированные финансово-экономические данные.

Плановый показатель чистой прибыли превышен вдвое – автоконцерн рассчитывал заработать 1,2 млрд руб. прибыли после 635 млн руб. в 2016 г. Выручка компании выросла на 17%, до 155,9 млрд руб.

Общие продажи «Камаза» увеличились по сравнению с 2016 г. на 11%, составив 38 192 единицы техники (из них 33 154 – продано в России).

Инвестиции крупнейшего российского производителя грузовиков в развитие производства и освоение нового модельного ряда выросли на 68% до 15,4 млрд руб.

Как сообщалось ранее, доля «Камаза» на российском рынке грузовых автомобилей массой свыше 14 т по итогам 2017 г. составила 45,2%, доля на рынке среднетоннажных грузовиков – 5,4%. Российский рынок большегрузов свыше 14 т. в 2017 г. составил 61 500 машин, что на 53,1% больше уровня 2016 г.