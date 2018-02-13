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«Газпром» объявил о реорганизации экспортного блока

«Газпром» решил реорганизовать структуру экспортной деятельности, сообщила компания. План реорганизации предусматривает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля «Газпрома».

Создание подразделения будет проходить в два этапа в течение двух лет: на первом этапе пройдет слияние и оптимизация деятельности и активов компаний группы Gazprom Germania GmbH, а на втором – Gazprom Germania GmbH будет операционно объединена с ООО «Газпром экспорт».

Как пишет «Интерфакс», «Газпром» был вынужден объявить о реорганизации из-за проявляющихся кадровых перестановок в экспортном блоке – на прошлой неделе было объявлено о смене руководства компании Wingas и об отставке главного управляющего директора Gazprom Marketing and Trading Виталия Васильева. По данным агентства, реорганизация предусматривает масштабные сокращения персонала в зарубежных подразделениях, продажу активов и отказ от рисковых и убыточных операций.

Как сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, в конце 2017 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сформировал управляющий комитет по реализации проекта реструктуризации экспортной и зарубежной сбытовой деятельности «Газпрома».