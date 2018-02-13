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РЖД начнет предоставлять скидки школьникам круглый год

РЖД в 2018 г. начнет предоставлять скидки школьникам круглый год, а в период каникул скидки будут действовать и на купейные вагоны. Вопрос предоставления скидок обсуждался на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с гендиректором компании Олегом Белозеровым, передает «Интерфакс».

«Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам: предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах – весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 г., и в 2017 г. ее продолжили», – отметил Медведев, добавив, что ранее обсуждались скидки только на билеты в плацкартных вагонах.

В свою очередь Белозеров поблагодарил Медведева за принятые правительством решения об обнулении ставки НДС и долгосрочном тарифе на грузовые перевозки. По его словам, именно этот «комплекс мероприятий» позволяет совершенствовать работу в пассажирском комплексе. «Благодаря этим решениям мы предлагаем как раз одобрить продление программы [предоставления скидок школьникам] и расширение, в том числе и на купейный сегмент», – добавил он.

На данный момент РЖД предоставляет школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет скидку 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования внутри России.