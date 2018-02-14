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«Ростех» опроверг переговоры о вхождении ОСК в состав госкорпорации

Вхождение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав «Ростеха» не рассматривается, заявил ТАСС представитель госкорпорации.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что правительство начало обсуждать включение ОСК в состав «Ростеха». С такой идеей, по данным издания, выступили представители Минпромторга.

В ведомстве также опровергли информацию. «Соответствующие поручения президента России, правительства России не поступали», – сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга. В ОСК отказались комментировать сообщения СМИ.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, принадлежит государству. Она была создана в 2007 г. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.