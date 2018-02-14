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Объединенную судостроительную корпорацию могут передать в «Ростех»

Правительство начало обсуждение включения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав «Ростеха», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

С такой идеей выступили представители Минпромторга на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина, однако дальнейшего развития она пока не получила, пишет издание. Изначально речь шла о передаче «Ростеху» ряда поставщиков ОСК - концернов «Океанприбор» и «Автора». Однако чиновник Минпромторга сообщил, что министерство предлагает передать ОСК полностью. По словам источников «Коммерсанта», Рогозин развивать эту тему не стал, а для представителей отрасли официальное предложение Минпромторга оказалось сюрпризом.

Официально в Минпромторге заверяют, что вопрос «не рассматривался», а «поручения президента или премьера к ним не поступали». В «Ростехе» также отрицают возможные планы по получению ОСК. В корпорации и аппарате Рогозина отказались от комментариев.

По данным газеты, за консолидацию всех крупных промышленных активов в «Ростехе» выступает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, однако Рогозин считает логичным сначала провести экономическую экспертизу предполагаемых реформ. В любом случае присоединение ОСК не начнется в ближайшие два-три года, подчеркивает собеседник издания.

Про возможную передачу ОСК в «Ростех» ранее «Коммерсанту» сообщали несколько топ-менеджеров из оборонной отрасли. В ноябре 2017 г. Мантуров сообщил о планах отдать «Ростеху» Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). 1 февраля 2018 г. Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин поддержал выделение «Ростехом» 30 млрд руб. для проекта среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Это стало первым шагом по включению ОАК в «Ростех».

ОСК создана в 2007 г. для консолидации судостроительной отрасли. Корпорация на 100% принадлежит государству и сосредотачивает порядка 40 предприятий, или около 80% всей судостроительной промышленности страны.