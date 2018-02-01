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Путин поддержал подключение «Ростеха» к созданию пассажирского самолета МС-21

Президент Владимир Путин согласился с предложением Минпромторга о подключении госкорпорации «Ростех» к финансированию проекта пассажирского лайнера МС-21, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить», - сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).

О том, что Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха», ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, госкорпорация вложит в капитал ОАК около 30 млрд руб. в 2018-2020 гг. на программу создания среднемагистрального самолета МС-21. Также обсуждается вариант объединения ОАК с холдингом госкорпорации «Вертолеты России».

Для «Ростеха» реорганизация может оказаться затратной, поскольку кроме финансирования МС-21 госкорпорации придется найти десятки миллиардов рублей на другие проекты ОАК, указывало издание. А для авиастроителей схема может обернуться проблемами из-за западных санкций.

МС-21 рассчитан на полеты на расстояние порядка 6000 км, самолет проектируется в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также зарубежным Airbus А320 и Boeing 737. Старт серийного производства новой модели должен начаться в 2018 г.