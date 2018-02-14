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«Аэрофлот» изменит правила провоза ручной клади для музыкальных инструментов

Авиакомпания «Аэрофлот» решила увеличить размеры допустимых к провозу в салоне самолета музыкальных инструментов. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади, со 115 до 135 см по сумме трех измерений», - говорится в пресс-релизе компании. Благодаря этому музыкальные коллективы смогут провозить большую часть инструментов в салоне воздушного судна, уточнили в компании.

«Аэрофлот» решил допустить провоз гитар, превышающих 135 см по сумме трех измерений, в качестве ручной клади «в зависимости от типа воздушного судна и технических возможностей при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее чем за 36 часов до вылета».

В компании отметили, что в случае провоза музыкального инструмента в салоне самолета такой инструмент является единственным местом ручной клади. Новые правила вступят в силу 15 февраля.

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