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«Газпром» закрыл счета в российском отделении Deutsche Bank

«Газпром» закрыл счета в российском подразделении немецкого банка Deutsche Bank - ООО «Дойче банк». Это следует из отчета «Газпрома» за IV квартал 2017 г. по РСБУ.

В российской «дочке» Deutsche Bank у компании были счета в разной валюте: рублях, долларах и евро.

Ранее стало известно, что «Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Стороны не смогли договориться о цене поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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