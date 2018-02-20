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Минфин предложил перенести старт онлайн-продаж алкоголя на 2019 год

Минфин предлагает начать продажу алкоголя в интернете с 1 января 2019 г., следует из опубликованной на regulation.gov.ru доработанной версии законопроекта. Ранее старт онлайн-продаж планировался в 2018 г.

Согласно документу в течение 2019 г. предлагается легализовать продажу через интернет вина и шампанского с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Онлайн-продажи других вин и крепкого алкоголя предполагается начать с 2020 г.

В 2019 г. продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Розница сможет начать онлайн-продажи алкоголя лишь с 2022 г.

Для онлайн-продаж будет организована специальная доменная зона egais.ru. Оплатить алкоголь в интернете можно будет только по безналичному расчету, передача заказа будет осуществляться исключительно совершеннолетним.

Сейчас законопроект находится на этапе подготовки заключения по итогам оценки регулирующего воздействия. Изначально планировалось, что закон будет принят Госдумой еще в 2017 г. и онлайн-продажи ряда алкогольной продукции стартуют с 2018 г. Законопроект несколько раз корректировался.

Против легализации продажи алкоголя через интернет выступает Министерство здравоохранения. Минпромторг поддерживает законопроект. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил, что онлайн-продажи алкоголя «с разумными ограничениями» подстегнут развитие интернет-торговли, поскольку наличие в заказе алкоголя существенно снизит затраты на доставку, ведь обычные продукты являются тяжелым по весу и низкомаржинальным товаром.