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Совет директоров «Газпрома» обсудит перспективы обратного выкупа акций и GDR

Совет директоров «Газпрома» 5 марта в заочной форме рассмотрит перспективы программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании. Рассмотрение инициировал независимый член совета директоров «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с материалами по этому вопросу.

Менее двух недель назад, 8 февраля, зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне говорил, что компания анализировала возможность выкупа акций с рынка, однако из-за масштабной инвестпрограммы это представляется малореализуемым в перспективе ближайших двух лет.

«Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем, – говорил Круглов (цитата по "Интерфаксу"). – Но на самом деле думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла "Газпрома", это представляется малореализуемым».

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018–2019 гг. составляет 1,3–1,4 трлн руб. Инвестиции по группе «Газпром» в 2018 г. Круглов оценивал в $27 млрд.

Как следует из сообщения «Газпрома», совет директоров 5 марта также планирует рассмотреть вопрос о приобретении доли в уставном капитале «Газпром Кыргызстан».

В структуре владения «Газпрома» более 50% приходится на государство (38,37% принадлежит Росимуществу, 10,07% – «Роснефтегазу», 0,89% – «Росгазификации»), 22,86% – на держателей депозитарных расписок, 22,91% – на прочих зарегистрированных лиц. Американские депозитарные расписки (ADR) компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, а также обращаются на внебиржевом фондовом рынке США и европейских торговых площадках, в частности на Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах. GDR газового холдинга с 2014 г. включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи.