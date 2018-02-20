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Ростуризм попросил туристов «взвешивать необходимость» поездок на Мальдивы

Ведомости
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Ростуризм рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а также по возможности избегать посещения столицы – Мале. Об этом говорится в сообщении агентства.

Это связано с тем, что власти страны решили продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, обращает внимание Ростуризм. Кроме того, туроператорам надо предупреждать туристов о ситуации на Мальдивах.

В начале февраля правительство Мальдивской Республики ввело чрезвычайное положение в стране из-за политического кризиса. Перед этим Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам. Среди них есть бывший президент страны Мохамед Нашид. После этого появилась информация о возможном импичменте действующего президента Абдуллы Ямина. Кроме того, в Мале прошли столкновения между оппозицией и полицией.

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Политика
Новости

В Москве горит здание Следственного комитета Московской области

ТАСС
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Пожар возник в административном здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар возник в административном здании по улице Рождественка, д. 27, стр. 1», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, возгорание происходит на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют помещения здания на наличие там людей.

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Политика
Новости

Директора Фонда борьбы с коррупцией арестовали на десять суток

Ведомости
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Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Романа Рубанова арестовали на десять суток. Об этом Навальный написал в Twitter.

Рубанова признали виновным в организации несанкционированной акции 28 января по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления), рассказал «Интерфаксу» юрист ФБК Иван Жданов. В частности, речь шла о том, что Рубанов поделился сообщением из Twitter, которое опубликовал Навальный. В сообщении было указано время и место проведения акции. «10 суток ареста Рубанов получил за ретвит моего твита», - написал Навальный.

Сегодня, 20 февраля, Рубанова задержали в московском аэропорту. «В "Шереметьево" меня задержали семь сотрудников полиции. Говорят, организовал какое-то несогласованное мероприятие. Больше ничего не говорят», – написал Рубанов. Позже он уточнил, что находится в ОВД Даниловский. Рубанову «предъявляют организацию митинга 28 января», известного как «забастовка избирателей», уточнил глава федерального штаба Навального Леонид Волков.

«Забастовка избирателей» в городах России

Политика
Новости

В Сирии обстреляли жилые кварталы и российский Центр по примирению

Ведомости
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Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Об этом говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться, отмечается в сообщении. Под обстрел попали также жилые кварталы и гостиницы Дамаска. По данным ЦПВС, боевики выпустили 14 мин, ранения получили девять мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отмечает ЦПВС.

Кроме того, были отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) прицельно обстреляли центр Дамаска из минометов, писал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России. В Восточной Гуте за сутки погибло около 100 человек, по данным наблюдательной организации «Сирийская обсерватория по правам человека».

Тем временем российский МИД сообщил, что нескольким десяткам граждан России, раненным в Сирии, помогли вернуться в Россию для лечения. Ведомство не уточнило, где они получили ранения и при каких обстоятельствах. Известно лишь то, что это было «недавнее военное столкновение». В Сирии находятся россияне, которые поехали туда «по своей воле и с разными целями», сообщил МИД.

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Финансы
Новости

ЦБ хочет обязать владельцев рухнувших банков отвечать по обязательствам другими активами

Интерфакс
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Банк России предлагает распространить механизм возмещения ущерба на иные активы бывших собственников и топ-менеджеров санируемых банков - помимо списания средств на счетах и вложений в капитал, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире канала «Россия 24».

«Изначально мы рассчитываем на то, что сами собственники банка могут восстановить его финансовую устойчивость... К сожалению, на поверку с теми финансовыми группами, которые сейчас оздоравливаются через Фонд консолидации, предложенные планы финансового оздоровления были признаны нереалистичными, потому что в основном базировались на том, что сами банки заработают прибыль, которая в течение нескольких лет восстановит финансовую устойчивость банка. А банки нуждались в достаточно срочной и серьезной докапитализации, собственники не могли это сделать», - заявил зампред.

«То есть собственники знают, что ЦБ, во-первых, предъявляет определенные претензии с надзорной точки зрения. Более того, собственники знают в последние дни (мы информируем их об этом и обязаны это сделать), что мы будем вводить временную администрацию. Дальше уже это вопрос поведения: в отдельных случаях собственники вели себя корректно и не выводили активы, к сожалению, в другом случае произошли события по выводу активов», - добавил он.

ЦБ не может предотвратить незаконные действия собственников в рамках тех полномочий, которые у него есть, подчеркнул зампред.

«Мы говорим о том, что, возможно, следует проработать механизм возмещения ущерба, который бы распространялся не только на счета собственников и топ-менеджеров в самих банках и не только на вложения собственников в эти банки, но и на другие активы. Потому что очень часто иные активы собственников банков финансируются именно этими же банками», - заявил Поздышев.

По закону ЦБ финансирует санацию проблемных банков при условии, что все размещенные в них средства контролирующих банк лиц, управляющего персонала и членов совета директоров списываются.

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Политика
Новости

Российские военные не пострадали при обстреле Дамаска

Интерфакс
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Российские военные не пострадали при обстреле боевиками центра Дамаска, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России. »Пострадавших среди военнослужащих РФ нет, повреждения инфраструктуры минимальны», - пишет издание.

По данным «Коммерсанта», террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) прицельно обстреляли центр Дамаска из минометов. Под огонь попал район, где находится российский Центр по примирению враждующих сторон.

Западные СМИ сообщили со ссылкой на поддерживающих контакты с оппозицией очевидцев, что сирийские правительственные войска усилили удары по мятежникам в Восточной Гуте. Согласно их данным, военные с вечера воскресенья проводят обстрел оппозиционного пригорода-анклава с воздуха и посредством артиллерии. Наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждает, что в Восточной Гуте за сутки погибли порядка 100 человек.

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Бизнес
Новости

«Трансаэро» подала в суд на соавтора своего антикризисного плана

Ведомости
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Авиакомпания «Трансаэро» подала в суд на консалтинговое агентство McKinsey. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда. Сумма требований – 29,5 млн руб. Заявление зарегистрировано 19 февраля. Больше подробностей нет.

«Трансаэро» объявила о подготовке актуализированной бизнес-модели для выхода из долгового кризиса летом 2015 г., когда российское правительство в очередной раз обсуждало финансовые проблемы авиаперевозчика, уточняет «Интерфакс». Соавтором выступило McKinsey. «Мы сейчас предлагаем реальный вариант перезапуска компании, у которой появится новая стоимость. Совместно с McKinsey мы сделали все необходимые расчеты. Вывод – качественных изменений к лучшему после банкротства «Трансаэро» на рынке не произошло, стало хуже», – рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин осенью 2016 г.

«Трансаэро» была одно время вторым перевозчиком России, однако прекратила полеты в октябре 2015 г. Два месяца спустя в компании было введено внешнее наблюдение, в сентябре 2017 г. – конкурсное производство.

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Политика
Новости

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Интерфакс
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Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

«Сегодня, как и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни в одной букве не нарушает международных обязательств Украины, включая минские соглашения», - сообщил официальный аккаунт Порошенко.

В утвержденном в январе Верховной радой законопроекте за территориями, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, закреплен статус «оккупированных территорий». Россия признана «государством-агрессором», ответственным за «нарушение прав человека на оккупированных территориях». Украина считает все документы, выданные на этих территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти. Президент Украины получает законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».

Кремль выразил категорическое несогласие с такими формулировками и назвал закон отступлением от минских договоренностей. МИД России сравнил принятие закона с «подготовкой к войне».

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Авто
Новости

Tesla обошла по продажам в Европе люксовые модели Mercedes и BMW

Ведомости
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Американский электромобиль-седан Tesla Model S обошел по продажам в Европе люксовые седаны германских Mercedes-Benz, BMW и Audi, пишет Automotive News Europe. Model S уже несколько лет популярнее немецких брендов в США, но на домашнем рынке конкурентов она выиграла впервые.

По данным JATO Dynamics, в 2017 г. продажи Model S в Европе подскочили на 30% до 16 132 машин, тогда как продажи Mercedes S-класса выросли лишь на 3% до 13 359 штук, а BMW седьмой серии - упали на 13% до 11 735 автомобилей. «Европейским автопроизводителям стоит ускорить "электрификацию" модельного ряда, потому что у покупателей создается впечатление, что они отстают в этой гонке», - передает издание слова аналитика JATO Фелипе Муньоса.

В ближайшее время должен состояться запуск сразу нескольких электроновинок в премиальном сегменте: Jaguar I-Pace, Audi e-tron Quattro, Porsche Mission E и концепт большого электроседана Vizzion от Volkswagen, прямого конкурента Tesla Model S.

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Политика
Новости

Трамп счел свою позицию в отношении России жестче, чем была у Обамы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня написал в Twitter, что его позиция по отношению к России жестче, чем у предшественника - Барака Обамы.

«Я жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты», - написал Трамп. Перед этим Трамп поблагодарил утреннюю телепередачу FOX and Friends «за прекрасный таймлайн всех ошибок, которые администрация Обамы совершила по России, в том числе по Крыму, Сирии и многому другому». «А теперь у нас начались победы!» - резюмировал президент США.

Трамп также не преминул привести цитату Обамы, который в октябре 2016 г. заявил, что «ни один серьезный человек» не подумает, что кто-то может повлиять на выборы в США.

Накануне Трамп обвинил Обаму в бездействии во время предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. «Обама был президентом до выборов 2016 г. и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?» - написал Трамп в Twitter.

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Технологии
Новости

В работе Telegram произошел сбой

Ведомости
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Мессенджер Telegram оказался недоступен для некоторых пользователей. Проблемы были как в мобильной, так и в веб-версии. В Telegram информацию о сбое подтвердили.

«Некоторые из наших пользователей в Европе и странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка. – «Ведомости») в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы прикладываем все усилия, чтобы вернуть всех в онлайн. Подождите!» - говорится в сообщении мессенджера. В частности, в Twitter появились жалобы, что Telegram недоступен в Иране и Испании. Кроме того, проблемы были у российских пользователей.

Сбой затронул максимум 10% пользователей из России и длился для них не более 15 минут, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Telegram. К 18.03 мск мессенджер восстановил работу у 99% пользователей.

В конце 2017 г. основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе сервиса Telegraph. Однако проблемы оперативно устранили.

10 самых безопасных мессенджеров

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Бизнес
Новости

ФАС получила ходатайство ВТБ о покупке доли «Магнита»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций «Магнита». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ходатайство будет рассмотрено в установленные законом сроки, отметил представитель ФАС. В частности, речь идет про 30 дней с возможностью продления еще на два месяца.

ВТБ 16 февраля купил более 29% «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд руб. В тот же день Галицкий покинул пост гендиректора компании и перестал быть членом правления ритейлера. У него осталось 3% компании.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

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