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Evraz в 2017 году получил $759 млн прибыли против убытка годом ранее

Чистая прибыль Evraz по итогам 2017 г. составила $759 млн против убытка в размере $188 млн годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Консолидированная выручка выросла на 40,4% до $10,83 млрд.

Консолидированный показатель EBITDA составил $2,624 млрд, что на 70,2% выше, чем в 2016 г. Чистый долг компании снизился на $0,8 млрд до $4 млрд.

Основываясь на финансовых показателях за 2017 г., совет директоров утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов в размере $429,6 млн ($0,3 на акцию).