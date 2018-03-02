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Совет директоров АФК «Система» выбрал нового президента корпорации

Совет директоров АФК «Система» проголосовал за отставку президента корпорации Михаила Шамолина. Его пост займет Андрей Дубовсков. Об этом говорится в сообщении компании.

До этого Дубовсков работал президентом МТС с 2011 г. В свою очередь Шамолин возглавит «дочку» корпорации – лесопромышленный холдинг Segezha Group, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к АФК. Он также слышал, что Шамолин получит акции компании – у него будет пакет меньше контрольного.

Дубовсков уже и раньше сменял Шамолина на его работе. Так, в 2011 г. он стал президентом МТС.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил о возможной отставке Шамолина и назначении Дубовскова на его должность. Новым президентом МТС стал Алексей Корня.