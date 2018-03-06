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Продажи Lego упали впервые за 13 лет

Выручка производителя игрушек Lego в 2017 г. упала на 8% до 35 млрд датских крон ($5,8 млрд), чистая прибыль снизилась на 17% до 7,8 млрд датских крон, говорится в сообщении компании. На это частично повлиял процесс по избавлению от товарных запасов, отмечается там же.

При этом выручка компании упала впервые с 2004 г., уточняет Reuters. А падение чистой прибыли – впервые с 2007 г., передает Bloomberg. Прошлый год был сложным, компания в целом осталась не удовлетворена финансовыми результатами, приводятся в сообщении Lego слова гендиректора Нильса Кристиансена. «Однако мы закончили год в лучшем положении. В декабре продажи выросли на семи из 12 крупнейших рынков, и мы вошли в 2018 г. с более здоровыми запасами», – отмечает он. По словам Кристиансена, в этом году Lego планирует «стабилизировать бизнес» и инвестировать в развитие. Однако он отмечает, что для возобновления роста потребуется некоторое время.

Lego столкнулась с серьезным испытанием впервые с начала 2000-х, когда компании грозило банкротство, отмечает Reuters. Проблемы связаны не только с избытком товарных запасов, но и со сложными условиями в розничной торговле в Европе и Северной Америке.

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