ФАС возбудила дело в отношении НМТП по жалобе «Роснефтефлота»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело в отношении ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по признакам злоупотребления доминирующим положением. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Жалобу на действия НМТП подала компания «Роснефтефлот», входящая в «Роснефть». Жалоба касается разработанного НМТП руководства по обработке судов в морском терминале. НМТП «направило в адрес "Роснефти" дополнительные соглашения к договору на оказание услуг по перевалке нефти на 2018 г. и предложение учитывать новые условия при взаимодействии с покупателями и судовладельцами», отметили в ФАС.
ФАС предписала НМТП прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, навязывание швартовных и экологических услуг при обслуживании судов в порту. Нарушения должны быть устранены до 12 марта 2018 г. В случае неисполнения в отношении НМТП будет возбуждено новое антимонопольное дело.