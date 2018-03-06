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Новак рассказал об убыточности контрактов «Газпрома» с Украиной

«Газпром» принял решение о расторжении газовых контрактов с Украиной в связи с их убыточностью для России и компании в целом. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам.

«Суд принял асимметричные решения, которые повернули соотношение контрактов на поставку газа и на транзит газа и сделали дисбаланс в экономических отношениях. Предложил, по сути дела, субсидировать украинскую экономику за счет средств "Газпрома", что, естественно, не может быть», - пояснил Новак.

По его словам, в сложившихся условиях экономически нецелесообразно осуществлять реализацию этих контрактов.

Накануне предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания уведомила «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов. Такое решение было принято в связи с исходом разбирательства в Стокгольмском арбитраже. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа», – сказал Миллер.