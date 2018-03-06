ФАС одобрила ходатайство голландской PPF о покупке Skoda Transportation
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство голландской PPF о покупке 100% акций чешской Skoda Transportation. Об этом говорится в сообщении службы.
В ноябре прошлого года PPF group N.V. подписала договор о покупке 100% акций машиностроительной Skoda Transportation, а также иных активов, связанных с ее деятельностью. Для закрытия сделки необходимо было получить соответствующее одобрение антимонопольных органов.
Сделка позволит PPF определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Шкода-Р», ООО «Вагонмаш» и ООО «Сибэлектропривод», отмечается в сообщении.
Skoda Transportation является одним из крупнейших европейских производителей транспортных средств. Компания производит трамваи, электропоезда и электровозы, вагоны для метро, троллейбусы и электроавтобусы.