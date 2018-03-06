ФАС одобрила ходатайство голландской PPF о покупке Skoda Transportation

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Минобороны подтвердило гибель генерал-майора в катастрофе Ан-26

В сегодняшней катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщило Минобороны России. «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы», - заявило Минобороны. Всего на борту было 39 российских граждан.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было. Имя погибшего генерал-майора не называется, однако ранее в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что это генерал-майор Владимир Еремеев.

Минобороны не подтвердило информацию о сложных метеоусловиях в Хмеймиме. «Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим», - заявил источник в Минобороны. По его словам, командиром экипажа был летчик 1-го класса с налетом на Ан-26 более 3000 часов.

Как сообщило ранее военное ведомство, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15.00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.