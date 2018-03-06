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«Система» заложила 16% акций МТС для обеспечения 60 млрд рублей кредита

Ведомости
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АФК «Система» раскрыла точный размер пакета акций МТС, который холдинг Владимира Евтушенкова заложил Сбербанку по кредитной линии.

Договор об открытии кредитной линии, привлеченный для погашения обязательств перед «Роснефтью», «Система» подписала со Сбербанком 16 февраля. О том, что в качестве залога банк получит акции МТС, «Система» сообщила сразу, однако размер пакета не раскрывался. Источник «Интерфакса» сообщал, что в обеспечение обязательств на 40 млрд руб. «Системы» будет заложено около 11% МТС.

Согласно сообщению «Системы», в залог Сбербанку передано 319 868 641 акция МТС залоговой стоимостью 64,6 млрд руб. Это не 11%, а 16% уставного капитала МТС. АФК взяла кредит в размере 60 млрд руб., объяснил «Ведомостям» источник, близкий к «Системе». 40 млрд руб. из них пошли на выплаты «Башнефти», еще 20 млрд - на рефинансирование текущей задолженности, говорит он.

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Политика
Новости

Минобороны подтвердило гибель генерал-майора в катастрофе Ан-26

Ведомости
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В сегодняшней катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщило Минобороны России. «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы», - заявило Минобороны. Всего на борту было 39 российских граждан.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было. Имя погибшего генерал-майора не называется, однако ранее в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что это генерал-майор Владимир Еремеев.

Минобороны не подтвердило информацию о сложных метеоусловиях в Хмеймиме. «Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим», - заявил источник в Минобороны. По его словам, командиром экипажа был летчик 1-го класса с налетом на Ан-26 более 3000 часов.

Как сообщило ранее военное ведомство, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15.00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

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Политика
Новости

Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148

Ведомости
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Росавиация опровергла подлинность появившихся в СМИ переговоров пилотов в кабине самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Сергея Извольского. По его словам, в записи перепутаны диалоги, есть слова и фразы, не имеющие никакого отношения к настоящей расшифровке.

«Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», - сказал Извольский.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров неэтичной и не соответствующей стандартам расследования авиационных происшествий.

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Политика
Новости

Захарова не увидела в скандале с кокаином репутационного удара для МИДа

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не видит репутационных рисков для дипломатического ведомства. «Вопрос в том, как реагировать дальше, когда выявлено такое преступление… То, что посол действовал безукоризненно, отмечено везде: и в заявлении МИД, и в заявлении ЦОС ФСБ. То, что операция рассматривается двумя странами как успешная, мне тоже, кажется, в этом сомнения нет», — отметила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова отметила, что разработка спецоперации длилась 1,5 года. «Человек (фигурант дела – ред.) был завхозом, в его подчинении была определенная территория и определенное здание, этот человек не был дипломатом, это был технический сотрудник», — пояснила Захарова.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории школы посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данному делу в Москве арестовали трех граждан: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Им предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

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Политика
Новости

Власти Москвы назвали дату конца зимы

Интерфакс
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Зимняя по характеру погода сохранится в Москве еще две недели - предстоят и морозы, и снегопады, заявил сегодня заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «В ближайшие сутки снова ожидаем небольшой снегопад - сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник, еще сантиметров семь снега», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

«Сегодня ночью синоптики прогнозируют минус 18 и вплоть до субботы - не меньше минус 15. В общем, по нашим данным, до двадцатых чисел марта зима в Москве будет еще в разгаре», - подчеркнул руководитель комплекса городского хозяйства.

По его оценке, сильные снегопады этой зимы комплекс ЖКХ столицы переносит сложнее, чем обычную для Москвы зиму с оттепелями и снежными зарядами. «Нынче он (снег) мало того, что рушится на город лавинообразно, но еще и морозы все время стоят приличные - минус 15-18… Поэтому снег большей частью приходится вывозить. Вывезли за сезон его уже более 41 млн куб. м, в то время как в прошлом году 25,6 млн, в позапрошлом - 19,1 млн», - сказал Бирюков.

Он пояснил, что коммунальные службы Москвы сейчас работают круглосуточно. «В самые снежные дни до 60 000 человек и до 17 000 единиц уборочной техники. На оплату работы этих людей и спецтехники бюджет тратит дополнительные средства», - добавил Бирюков.

Москву вновь занесло снегом

Бизнес
Новости

«Роснефть» купила на аукционе участок в Самарской области за 1,4 млрд рублей

Ведомости
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Дочерняя структура «Роснефти» - «Самаранефтегаз» - выиграла аукцион на право пользования недрами Успенского участка углеводородов, расположенного в Самарской области. Компания предложила разовый лицензионный платеж, в 42,9 раза превышающий стартовую цену, передает «Интерфакс».

«Самаранефтегаз» на аукционе 22 февраля предложила за лицензию 1 млрд 3,86 млн руб. при стартовой цене 23,4 млн руб. В аукционе также принимали участие «Оренбургнефть» и «Самараинвестнефть».

Лицензия на участок предоставляется на 25 лет. Извлекаемые запасы нефти по категории А - 0,002 млн т, В1 - 0,162 млн т, извлекаемые ресурсы нефти по D1 - 4 млн т. Общая площадь участка составляет 398,9 кв. км. Вдоль границы участка проходит магистральный нефтепровод Альметьевск - Самара. В пределах участка расположена часть запасов Радаевского месторождения (Успенское поднятие), часть запасов Обошинского месторождения.

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Политика
Новости

Минобороны уточнило число погибших при крушении самолета в Сирии

Ведомости
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При крушении транспортного самолета Ан-26 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии погибли 39 человек – 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были российскими военнослужащими. Об этом сообщает Минобороны.

Семьям погибших окажут «всю возможную и необходимую помощь и поддержку», добавило ведомство. При этом Минобороны еще раз подчеркнуло, что огневого воздействия на самолет не было.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, не исключается, что одной из причин, способствовавших катастрофе, были тяжелые погодные условия. Накануне в Сирии выпал снег, а сегодня в Латакии был сильный ветер. В таких условиях возможен резкий и внезапный «сдвиг ветра», опасный и для гораздо более крупных самолетов, чем Ан-26.

Транспортный самолет Минобороны Ан-26 потерпел крушение в Хмеймиме при заходе на посадку около 15.00 мск 6 марта. Он не долетел всего 500 м до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись с землей. Изначально Минобороны сообщало, что на борту находились 32 человека, которые погибли. Ведомство пообещало рассмотреть все возможные версии крушения. Возможно, виновата техническая неисправность, огневого воздействия не было, сообщило Минобороны.

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Экономика
Новости

Минтруд предложил увеличить штрафы за нарушения при выборе зарплатного банка

ТАСС
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Минтруд предлагает увеличить штрафы для работодателей, которые нарушают права сотрудников при выборе зарплатного банка. Об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В министерстве отметили, что на данный момент за это правонарушение работодателя могут наказать предупреждением или наложением административного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 1000 до 5000 руб., а на юрлиц - от 30 000 до 50 000 руб.

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Бизнес
Новости

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по договору с «Нафтогазом»

Ведомости
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«Газпром» уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. На второе решение суда – по транзиту газа – апелляцию подадут до конца марта. Об этом рассказал зампред правления компании Александр Медведев, передает «Интерфакс».

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за прокачку меньшего объема газа в течение восьми лет: с 2009 г. по 2017 г. Если учитывать остатки выплат за газ, то российская компания по результатам двух арбитражных споров должна украинской стороне $2,56 млрд.

«Нафтогаз» сообщал, что решение суда соответствует ожиданиям. В свою очередь «Газпром» уже направил уведомление о начале расторжения контрактов. Решение суд аргументировал резким ухудшением состояния украинской экономики, обратил внимание предправления российской компании Алексей Миллер. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», – добавил он.

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Бизнес
Новости

ФАС одобрила ходатайство голландской PPF о покупке Skoda Transportation

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство голландской PPF о покупке 100% акций чешской Skoda Transportation. Об этом говорится в сообщении службы.

В ноябре прошлого года PPF group N.V. подписала договор о покупке 100% акций машиностроительной Skoda Transportation, а также иных активов, связанных с ее деятельностью. Для закрытия сделки необходимо было получить соответствующее одобрение антимонопольных органов.

Сделка позволит PPF определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Шкода-Р», ООО «Вагонмаш» и ООО «Сибэлектропривод», отмечается в сообщении.

Skoda Transportation является одним из крупнейших европейских производителей транспортных средств. Компания производит трамваи, электропоезда и электровозы, вагоны для метро, троллейбусы и электроавтобусы.

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Технологии
Новости

ФАС прекратила дело против «Мегафона» по международному роумингу

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении «Мегафона» о международном роуминге из-за отсутствия нарушений. Об этом сообщает «Интерфакс».

ФАС подозревала оператора в нарушении закона о защите конкуренции путем повышения цен в международном роуминге. С 12 декабря 2016 г. «Мегафон» повысил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20% до 2200%. Дело в отношении компании антимонопольная служба возбудила еще в январе 2017 г.

В феврале 2018 г. ФАС сообщала, что отложила рассмотрение дела в отношении «Мегафона». Служба собирается завершить рассмотрение дела в отношении оператора в первые месяцы 2018 г., говорил замруководителя службы Анатолий Голомолзин в конце прошлого года.

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Политика
Новости

МИД России подготовил санкционный список участников ядерной программы КНДР

Ведомости
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МИД России подготовил список физических лиц и организаций, причастных к ядерной программе Северной Кореи, в отношении которых Россия введет санкционный режим в соответствии с прошлогодними резолюциями Совбеза ООН. Проект президентского указа и списка опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Против северокорейских лиц и организаций из санкционного списка вводятся финансовые, а также физические ограничения, включая запрет на заход в российские порты морским судам, связанным с ядерной программой КНДР. В санкционном списке девять физических лиц, в основном представителей банков и корпораций, связанных с ВПК КНДР, и четыре финансовых компании. Одна из них - это Банк внешней торговли (БВТ). Он, как пишет МИД, принадлежит государству, действует как основной банк КНДР, работающий с иностранной валютой, и оказывает ключевую финансовую поддержку Корейской банковской корпорации «Квансон».

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совбеза ООН еще в октябре 2017 г. Проект МИД России расширяет исходный список.

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