«Система» заложила 16% акций МТС для обеспечения 60 млрд рублей кредита
АФК «Система» раскрыла точный размер пакета акций МТС, который холдинг Владимира Евтушенкова заложил Сбербанку по кредитной линии.
Договор об открытии кредитной линии, привлеченный для погашения обязательств перед «Роснефтью», «Система» подписала со Сбербанком 16 февраля. О том, что в качестве залога банк получит акции МТС, «Система» сообщила сразу, однако размер пакета не раскрывался. Источник «Интерфакса» сообщал, что в обеспечение обязательств на 40 млрд руб. «Системы» будет заложено около 11% МТС.
Согласно сообщению «Системы», в залог Сбербанку передано 319 868 641 акция МТС залоговой стоимостью 64,6 млрд руб. Это не 11%, а 16% уставного капитала МТС. АФК взяла кредит в размере 60 млрд руб., объяснил «Ведомостям» источник, близкий к «Системе». 40 млрд руб. из них пошли на выплаты «Башнефти», еще 20 млрд - на рефинансирование текущей задолженности, говорит он.