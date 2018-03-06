«Роснефть» купила на аукционе участок в Самарской области за 1,4 млрд рублей
Дочерняя структура «Роснефти» - «Самаранефтегаз» - выиграла аукцион на право пользования недрами Успенского участка углеводородов, расположенного в Самарской области. Компания предложила разовый лицензионный платеж, в 42,9 раза превышающий стартовую цену, передает «Интерфакс».
«Самаранефтегаз» на аукционе 22 февраля предложила за лицензию 1 млрд 3,86 млн руб. при стартовой цене 23,4 млн руб. В аукционе также принимали участие «Оренбургнефть» и «Самараинвестнефть».
Лицензия на участок предоставляется на 25 лет. Извлекаемые запасы нефти по категории А - 0,002 млн т, В1 - 0,162 млн т, извлекаемые ресурсы нефти по D1 - 4 млн т. Общая площадь участка составляет 398,9 кв. км. Вдоль границы участка проходит магистральный нефтепровод Альметьевск - Самара. В пределах участка расположена часть запасов Радаевского месторождения (Успенское поднятие), часть запасов Обошинского месторождения.