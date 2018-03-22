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В Москве открылись три новые станции метро

На Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена открылись три новые станции — «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».

Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот участок метро одним из самых сложных. Северный участок салатовой ветки начали строить еще 25 лет назад, но стройка была заморожена и возобновилась только в 2011 г.

«Участок обеспечил доступ к метро для 450 000 москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут», — отметил Собянин (цитата «РИА Новости»).

Всего в этом году планируется открыть 21 станцию метро, сообщил ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Поезда могут запустить на новом участке Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбова». На следующий год запланирована работа над участком от станции «Косино» до «Нижегородской улицы» на Кожуховской линии.

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