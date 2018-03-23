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Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами

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Кирилл Шамалов, Алексей Мордашов и Владимир Лисин вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes 2018 г. 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами.

Шамалов заработал $2,3 млрд на дивидендах и продаже акций «Сибура», Мордашов — $1,56 млрд за счет дивидендов и продажи акций «Северстали», а также дивидендов Nordgold, Лисин получил $1,23 млрд дивидендов НЛМК.

Четвертое место в рейтинге занял Сулейман Керимов ($980 млн от продажи акций и дивидендов «Полюса»), далее следуют Михаил Прохоров ($870 млн от продажа акций «Русала» и РБК, а также дивидендов UC Rusal), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн от продажи картин и недвижимости), Олег Дерипаска ($760 млн от продажи акций и дивидендов En+, а также дивидендов Strabag), Виктор Рашников ($760 млн от продажи акций и дивидендов ММК), Вагит Алекперов ($750 млн дивидендов «Лукойла»), замыкает десятку Алишер Усманов ($660 млн дивидендов «Металлоинвеста» и «Мегафона»).

Forbes оценивал доходы миллиардеров за период с 18 февраля 2017 г. по 9 февраля 2018 г., учитывая стоимость проданных активов (кроме личного имущества) и полученных дивидендов. Доход оценивался без учета налогов, расходов на обслуживание кредитов и различных комиссий. Например, лидер рейтинга Шамалов большую часть вырученных от продажи акций «Сибура» средств направил на погашение кредита «Газпромбанка», взятого как раз на приобретение этих акций, отмечает Forbes.

Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов. Их доходы, за исключением распродающего активы Прохорова, в основном связаны с высокими дивидендами компаний. Еще один участник прошлогоднего рейтинга Сергей Галицкий тоже мог войти в список этого года, но его сделка по продаже акций «Магнита» была закрыта после даты отсечения.

Из пятерых новичков трое продавали свои активы: Шамалов — акции «Сибура», Рыболовлев — картины, Дерипаска заработал $500 млн в ходе IPO его холдинга En+. Рашников и Усманов получили высокие дивиденды.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении 100% банка «Международный финансовый клуб» (МФК), решение опубликовано на сайте ФАС.

В МФК Прохорову принадлежит 27,74% акций, еще 19,7% бизнесмен владеет через кипрскую Onexim Holdings Limited. Таким образом, Прохоров уже контролирует более 47,4% акций банка.

39,4% акций МФК находятся в собственности Winterlux Limited Виктора Вексельберга, а 13,14% принадлежат супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.

Ходатайства о приобретении МФК помимо «Онэксима» 19 февраля также одновременно подавали Onexim Holdings Limited и гражданин России, имя которого не уточнялось.

В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» за 2017 г. московский банк МФК занимал 102-е место по размеру активов в банковской системе России.

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в 2017 году снизилась на 34,7%

Ведомости
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Чистая прибыль ритейлера «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года сократилась на 34,7% и составила 35,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка в отчетном периоде на 6,37% превысила прошлогодний показатель и оценивается на уровне 1,14 трлн руб. Валовая прибыль компании увеличилась c 295,76 млрд руб. до 304,64 млрд руб. Показатель EBITDA за 2017 г. составил 91,78 млрд руб.

В течение 2017 г. «Магнит» открыл 2 291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 г, составило 16 350 (12 125 «магазинов у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3 774 магазина дрогери). Торговая площадь увеличилась на 13,56% с 5,07 млн кв. м. до 5,75 млн кв. м.

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Политика
Новости

Песков рассказал о реакции Путина на итоги президентских выборов

Ведомости
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Рекордный результат Владимира Путина на президентских выборах оказался для него неожиданным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него», — рассказал о реакции Путина Песков.

Президент страны с таким уровнем поддержки чувствует большую ответственность, подчеркнул представитель Кремля. Песков считает, что на результат Путина повлияло внешнеполитическое давление на Россию, которое мотивировало людей «объединиться вокруг сильного лидера».

На выборах президента России 18 марта Путин набрал 76,66% голосов, его ближайший соперник кандидат от КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% пришедших на избирательные участки. Явка составила 67,47%.

Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны — 51,8% (более 56,2 млн).

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Экономика
Новости

США отложили введение импортных пошлин на металлы для стран-союзников до 1 мая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отсрочил введение заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий для союзных государств до 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В список вошли страны Европейского союза, Аргентина, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика. После 1 мая Трамп примет решение о возможности освобождения этих стран от импортных пошлин на металлы на постоянной основе.

Пошлины на ввоз в США стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно начнут действовать 23 марта. Протекционистская мера преимущественно направлена на сдерживание импорта из Китая. Дополнительно 22 марта Трамп распорядился проработать возможность введения пошлин на китайские товары стоимостью $60 млрд в год.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предупредила об ответных мерах, в случае что если Вашингтон не освободит европейскую сталь и алюминий от пошлин. Еврокомиссия намерена оспаривать решение США во Всемирной торговой организации (ВТО).

Власти Китая также объявили о рассмотрении возможности введения ответных пошлин на ряд товаров из США, импорт которых в 2017 г. составил $3 млрд. Руководство страны оценило действия США как «серьезное ущемление интересов Китая» и нарушение норм ВТО.

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Политика
Новости

Песков назвал приоритет Путина во внешней политике

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал о приоритетах Владимира Путина в международной политике. «На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — приводятся его слова на сайте телеканала.

Песков считает, что в отношениях между Россией и США сейчас все чаще наблюдаются «элементы холодной войны», цитирует его ТАСС. Представитель Кремля связал это с тем, что «не всем странам нравится растущая Россия под руководством президента Путина». При этом многие европейские государства понимают, что «Россия является неотъемлемой частью Европы», без которой невозможно себе представить развитие самой Европы.

Путину нужна поддержка со стороны дипломатии для продвижения конкретного плана развития России, отметил Песков. Ключевым вопросом внутренней повестки он назвал обеспечение темпов роста экономики и придание ей инновационного характера. Также в числе приоритетов пресс-секретарь обозначил здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры.

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Политика
Новости

Воробьев предложил отказаться от обязательной историко-культурной экспертизы земель

Ведомости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предлагает внести изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», чтобы избежать обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Воробьева министру культуры России Владимиру Мединскому. В Минкультуры подтвердили, что письмо Воробьева получено и находится на рассмотрении у специалистов ведомства.

Воробьев предлагает изъять из закона норму об обязательной экспертизе до начала освоения земель, а делать это уже по ходу, если во время работ будет найден артефакт, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического». Он ссылается на поручения правительства от 18 декабря 2017 г. и первого вице-премьера Игоря Шувалова от 25 января 2018 г.

Требования об обязательной экспертизе губернатор считает «избыточными для осуществления физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности в отношении своей собственности — земельных участков». Предполагается, что его предложение затронет «земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ». Гарантию сохранности исторических объектов он видит в п. 4 ст. 36 закона об объектах культурного наследия, который и так обязывает застройщика «приостановить проведение работ» при обнаружении необычного объекта.

Свое предложение Воробьев обосновывает возможностью снизить социальную напряженность и административные барьеры в инвестиционной и строительной деятельности для представителей малого бизнеса. При этом издание отмечает, что инициатива в этом вопросе исходит только от Воробьева. Подмосковье лидирует в России по темпу ввода жилья. По данным Росстата, по итогам 2017 г. в области было построено 8,79 млн кв. м жилья.

Один из авторов этого закона о культурном наследии, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев допускает, что инициатива Воробьева могла возникнуть «под давлением коммерсантов». Замдиректора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова рассказала, что в Московской области есть много территорий, не исследованных археологами. «Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора», - пояснила она. К тому же поправка, продвигаемая Воробьевым, может создать проблемы и строителям. «Неожиданное обнаружение на трассе автодороги неучтенного кладбища приведет к «временной» остановке стройки, пока не разберутся, не переделают проект и заново его не согласуют», - считает эксперт.

Политика
Новости

Посла ЕС в России отозвали для консультаций из-за дела Скрипаля

Ведомости
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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер будет отозван в Брюссель для консультаций в связи с ситуацией вокруг дела Скрипаля. Об этом сообщил премьер Швеции Стефан Левен по итогам первого дня саммита ЕС, проходящего в бельгийской столице. Ранее об этом заявил источник Reuters в дипломатических кругах.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте уточнил, что отзыв посла не является санкцией против России, он отозван временно, для консультаций, отмечает Associated Press.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем твиттере, что совет «согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия, и этому делу нет другого правдоподобного объяснения».

Аналогичную позицию заняли и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они пришли к выводу о необходимости дать сильный европейский ответ на действия России и договорились сотрудничать по этому вопросу.

Как сообщал Bloomberg, Мэй, объявившая о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, намерена добиться аналогичных действий и со стороны других европейских правительств.

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Политика
Новости

Трамп представил нового советника по нацбезопасности

Ведомости
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Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с 9 апреля станет бывший американский постпред при ООН Джон Болтон. Об этом сообщил сам Трамп в своем твиттере. «Я очень благодарен за службу [действующему советнику] генералу [Герберту] Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», - написал он. Болтон станет третьим советником Трампа по нацбезопасности.

В середине марта о предстоящей отставке Макмастера сообщали источники CNN. В числе кандидатов на его место, помимо Болтона, назывались гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун. Те же собеседники не исключали и отставки руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, но считали ее менее вероятной. В числе потенциальных отставников назывался и министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин. Ранее в марте своего поста лишился госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Одна из последних рекомендаций офиса советника по нацбезопасности Трампу была прописана заглавными буквами на документах по России после победы Владимира Путина на президентских выборах: «Не поздравлять», сообщала WP. Несколько часов спустя Трамп позвонил Путину и, поздравив его с победой, обсудил с ним контроль над гонкой вооружения, Сирию, КНДР. Позже он рассказал журналистам об ожидании скорой личной встречи с Путиным.

Отставка Макмастера не стала следствием какого-то инцидента, отмечается в сообщении Белого дома, которое приводит The Associated Press. В нем также отмечается, что Макмастер намерен покинуть армию и общественную службу и уйти на пенсию.

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Политика
Новости

Мэй, Меркель и Макрон договорились об ответе России по делу Скрипаля

Ведомости
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с выводами британского правительства о том, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля несет Россия. Другого правдоподобного объяснения происшедшему они не видят. Об этом говорится в сообщении британского кабинета по итогам переговоров в Брюсселе премьера Терезы Мэй с лидерами Германии и Франции.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции согласились с важностью сильного европейского ответа на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни. Об этом они договорились, после того как Мэй представила подробную информацию о расследовании «безрассудного использования на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, произведенного Россией». Британские и ведущие мировые ученые, работавшие в лаборатории Портон-Даун, положительно идентифицировали химическое вещество, использовавшееся как часть группы нервно-паралитических агентов «Новичок», подчеркнула Мэй.

Британский премьер рассказала коллегам, что отравляющее вещество ранее было создано в России, о проведении Москвой «убийств по заказу государства», а также о том, что российские власти рассматривает некоторых перебежчиков в качестве легальных объектов для уничтожения.

Трехсторонняя встреча проходила на полях заседания Евросовета, где позиция Лондона по делу Скрипаля также нашла поддержку. «Евросовет согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия и этому делу нет другого правдоподобного объяснения», — повторил в своем твиттере председатель совета Дональд Туск.

Накануне Bloomberg сообщал, что Мэй намерена добиться высылки российских послов из стран ЕС из-за дела Скрипаля по аналогии с тем, как это произошло в самой Великобритании.

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Бизнес
Новости

Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-фарм»

Ведомости
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Представители Минздрава намерены обратиться в Генпрокуратуру, поскольку считают необъективными выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о сговоре ведомства с компанией Р-фарм» Алексея Репика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как ранее писали «Ведомости», в результате внеплановой проверки ФАС выявила в действиях Минздрава признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Нарушения подтверждаются данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинг», они содержатся в 19 контрактах, три из которых не завершены. Общая сумма этих контрактов составила 8,2 млрд руб.

«В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру», - отмечает Минздрав. Представители ведомства подчеркивают, что основания для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков «отсутствовали». Также Минздрав указывает на грубые процессуальные нарушения, с которыми проводилась проверка ФАС.

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Бизнес
Новости

Умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек

Ведомости
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На 95-м году жизни умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек Toys «R» Us Чарльз Лазарус, передают Bloomberg и CNN.

Он скончался в четверг, через неделю после того, как компания объявила о вынужденной приостановке финансовых операций в США.

Он умер в Манхэттене, рассказал Bloomberg близкий друг бизнесмена, экс-председатель правления компании Майкл Гольдштейн.

Лазарус основал компанию в возрасте 25 лет в 1948 г. Первый магазин, в котором продавались только игрушки, – Toys «R» Us – он открыл в 1957 г. К 1966 г. работало уже четыре магазина Toys «R» Us. Продажи составляли приблизительно $12 млн в год, бизнес был сосредоточен в округе Вашингтон. К 1974 г. сеть насчитывала около 40 магазинов. В 1978 г. Toys «R» Us разместила акции на бирже. К 1985 г. продажи сети выросли до $2 млрд в год. Лазарус оставался на посту гендиректора до 1994 г.

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