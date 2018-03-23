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Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами

Кирилл Шамалов, Алексей Мордашов и Владимир Лисин вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes 2018 г. 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами.

Шамалов заработал $2,3 млрд на дивидендах и продаже акций «Сибура», Мордашов — $1,56 млрд за счет дивидендов и продажи акций «Северстали», а также дивидендов Nordgold, Лисин получил $1,23 млрд дивидендов НЛМК.

Четвертое место в рейтинге занял Сулейман Керимов ($980 млн от продажи акций и дивидендов «Полюса»), далее следуют Михаил Прохоров ($870 млн от продажа акций «Русала» и РБК, а также дивидендов UC Rusal), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн от продажи картин и недвижимости), Олег Дерипаска ($760 млн от продажи акций и дивидендов En+, а также дивидендов Strabag), Виктор Рашников ($760 млн от продажи акций и дивидендов ММК), Вагит Алекперов ($750 млн дивидендов «Лукойла»), замыкает десятку Алишер Усманов ($660 млн дивидендов «Металлоинвеста» и «Мегафона»).

Forbes оценивал доходы миллиардеров за период с 18 февраля 2017 г. по 9 февраля 2018 г., учитывая стоимость проданных активов (кроме личного имущества) и полученных дивидендов. Доход оценивался без учета налогов, расходов на обслуживание кредитов и различных комиссий. Например, лидер рейтинга Шамалов большую часть вырученных от продажи акций «Сибура» средств направил на погашение кредита «Газпромбанка», взятого как раз на приобретение этих акций, отмечает Forbes.

Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов. Их доходы, за исключением распродающего активы Прохорова, в основном связаны с высокими дивидендами компаний. Еще один участник прошлогоднего рейтинга Сергей Галицкий тоже мог войти в список этого года, но его сделка по продаже акций «Магнита» была закрыта после даты отсечения.

Из пятерых новичков трое продавали свои активы: Шамалов — акции «Сибура», Рыболовлев — картины, Дерипаска заработал $500 млн в ходе IPO его холдинга En+. Рашников и Усманов получили высокие дивиденды.

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