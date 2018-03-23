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«Нордавиа» заменит «Саратовские авиалинии» на маршруте Москва – Орск

Авиакомпания «Нордавиа» начнет выполнять рейсы между Москвой и Орском с 4 апреля. Об этом рассказал директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин, передает ТАСС.

На сайте «Нордавиа» уже можно купить билеты на этот маршрут, убедились «Ведомости».

До этого рейсы между Москвой и Орском выполняли «Саратовские авиалинии». Их самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение в начале февраля. На борту находился 71 человек, никто не выжил. После этого компанию на этом маршруте временно заменила «Ижавиа». Кроме того, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. Если авиакомпания не устранит к этому сроку выявленные по итогам проверки недостатки, то с 28 апреля не сможет продолжать полеты.

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