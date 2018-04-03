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Росалкогольрегулирование предложило запретить ИП торговать пивом

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ службы об итогах деятельности за прошлый год и плане работы на 2018 г. Ведомство настаивает, чтобы бизнесмены, которые занимаются продажей пива, перерегистрировались из ИП в юрлица.

Издание отмечает, что поддержка этой инициативы упростит для РАР контроль пивного рынка, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП.

Служба обращает внимание на ключевые проблемы пивного рынка страны, среди которых — рост нелегального производства пивоваренной продукции, «несоизмеримо малая ответственность» за ее нелегальное производство и оборот, а также отсутствие полноценного контроля за легальным рынком.

По словам источника газеты в РАР, служба предлагает также ужесточить ответственность за нелегальное производство и оборот такой продукции для юрлиц. Сейчас наказание для них по КоАП составляет до 100 тыс. руб., а для ИП — до 10 тыс. руб., напоминает издание.

Минфин и РАР на запрос газеты не ответили.

«Коммерсантъ» напоминает, что идеи запретить ИП заниматься розничной торговлей пива звучали еще в 2016 г. Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов. Минфин, однако, позже сообщил, что не планирует запрещать ИП продавать пиво.

Позже правительство поручило Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции. Об этом в середине марта писали «Ведомости». Таким образом, власти хотят помешать производству слабоалкогольных напитков на основе красителя, спирта и воды ради уклонения от уплаты повышенного акциза.