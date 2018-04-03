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МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады – 2026

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил, что предварительную официальную заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 г. подали национальные комитеты семи стран. Это Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум). Саппоро, Калгари и Турин уже принимали зимние Олимпиады - в 1972, 1988 и 2006 гг. соответственно.

«Сердечно приветствую стремление национальных комитетов и городов к проведению зимних Олимпийских игр... Наша цель - не привлечь рекордное число кандидатов, а выбрать лучшую столицу Олимпиады для лучших спортсменов мира», - заявил президент МОК Томас Бах. МОК указывает, что вводимая с 2020 г. процедура подготовки городов к Играм (Agenda-2020) существенно пересмотрена, с тем чтобы обеспечить принимающим странам разумную экономию средств, а также максимально учитывать долговременные интересы развития страны, города и региона.

Город-победитель, который получит право провести Олимпиаду – 2026, выберут на сессии МОК в сентябре 2019 г.

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