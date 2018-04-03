«Новапорт» Романа Троценко приобрел аэропорт Ставрополя

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«Алмаз-Антей» опроверг версию попадания в МН17 невидимой для радаров ракеты

«Алмаз-Антей» опроверг утверждение международной следственной группы (JIT) по делу о крушении Boeing МН17 о том, что сбившая лайнер ракета могла быть невидима для российских радаров, передает «Интерфакс».

«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с самолетом "Боинг-777" она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса "Утес-Т", расположенного на позиции "Усть-Донецк" Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения», - пояснили в концерне.

Как отметил «Алмаз-Антей», полет ракеты обязательно зафиксировал бы радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Утес-Т». Россия передала группе следователей JIT первичную радиолокационную информацию в формате файла первичной регистрации. Это означает, что данная информация не проходила какой-либо процедуры фильтрации. В этом файле есть данные о регистрации всех без исключения радиолокационных отметок, потупившие с радиолокатора.

«Кроме того, в файл первичной регистрации записываются азимутальные метки, координатная информация, параметры принятых сигналов, режимы работы радиолокационной аппаратуры, а также специальные служебные сообщения, предназначенные для организации последующего чтения файла и анализа первичной радиолокационной информации», - уточнили в российском концерне.

«Алмаз-Антей» также утверждает, что «без разрушения структуры первичного файла» невозможно внести в него какие-либо изменения.

3 апреля JIT опубликовала отчет, согласно которому запущенная якобы из ЗРК «Бук» ракета могла быть не видна радиолокационным станциям Усть-Донецка (территория России): «Данные о полете ракеты отсутствуют на изображениях с российских радаров из-за особенностей полета, в частности скорости».

В заявлении утверждается, что скорость ракеты существенно меньше скорости самолетов гражданской авиации. Boeing МН17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был сбит ракетой из ЗРК «Бук», утверждает JIT с сентября 2016 г.