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Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-предправления Deutsche Bahn

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Патрушев может заменить бывшего председателя правления немецкой Deutsche Bahn Хартмута Медорна. «После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега – господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», - сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Список кандидатов в совет директоров РЖД правительство сейчас согласовывает с администрацией президента, и документ может быть утвержден премьером Дмитрием Медведевым в течение недели.

Кроме того, правительство обсудит возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов, сообщил Дворкович. По его словам, с такой просьбой к правительству обратилась сама компания. «В том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время», — заявил Дворкович (цитата ТАСС).

Ранее сообщалось, что правительство решило увеличить уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб. Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании.

РЖД еще есть на чем сэкономить