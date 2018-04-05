Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-предправления Deutsche Bahn
Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Патрушев может заменить бывшего председателя правления немецкой Deutsche Bahn Хартмута Медорна. «После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега – господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», - сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Список кандидатов в совет директоров РЖД правительство сейчас согласовывает с администрацией президента, и документ может быть утвержден премьером Дмитрием Медведевым в течение недели.
Кроме того, правительство обсудит возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов, сообщил Дворкович. По его словам, с такой просьбой к правительству обратилась сама компания. «В том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время», — заявил Дворкович (цитата ТАСС).
Ранее сообщалось, что правительство решило увеличить уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб. Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании.