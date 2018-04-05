Правительство увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей

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Дерипаска может войти в совет директоров «Норникеля»

Бизнесмен Олег Дерипаска, владелец En+ и «Русала», контролирующего 27,8% акций в ГМК «Норильский никель», выдвинулся в новый состав совета директоров компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Состояние Дерипаски в 2017 г., по оценке российского Forbes, составляло $5,1 млрд. Журнал поместил его на 23-е место в рейтинге богатейших россиян. «Включение Олега Дерипаски - единственная значимая смена (среди кандидатур в совет директоров)», - говорится в материале.

В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях отказались комментировать изданию эту информацию. Газета напоминает, что в 2010 г. аналогичный шаг миллиардера «предшествовал обострению акционерного конфликта в "Норникеле".

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 г., когда «Русал» выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз - с 2010 по 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». Во время второго периода компания переживала второй конфликт между «Русалом» и «Интерросом». Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» и «Русал» представляет в нем топ-менеджмент.

Компании «Русал» Дерипаски принадлежит 27,8% акций в «Норникеле», «Интерросу» Владимира Потанина - 32,9%. В марте 2018 г. структура Потанина выкупила у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций «Норникеля». «Русал» попытался оспорить эту сделку в Высоком суде Лондона. Инстанция рассмотрит спор 14-17 мая.

ГМК «Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основные виды егр деятельности - поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также продажа цветных и драгоценных металлов.