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ФАС заподозрила десять крымских компаний в перепродажах топлива

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело по ч. 4 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» в отношении десяти крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Руант», ООО «Консонанс», ООО «Фирма ТЭС», ООО «Кедр», ООО «Брокерский альянс независимых трейдеров», ООО «Дартс», ООО «Топливная компания Карат», ООО «Продукт-инвест», ООО «КД-ойл» и ООО «Синергия Ойл групп».

ФАС установила, что компании перепродают друг другу нефтепродукты несколько раз до того, как поставить их на АЗС. «Цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов Крыма, а также осведомленности каждого из участников о намерении каждого другого участника действовать определенным образом», - говорится в сообщении.

ФАС пришла к выводу, что компании при помощи перепродажи влияли на условия обращения нефтепродуктов на рынке, в частности, значительное влияние оказывалось на розничную цену продукции.