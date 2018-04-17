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Генпрокуратура: Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ

Генпрокуратура рассказала о причинах приостановки приватизации «Роснано». Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проинформировали президента Владимира Путина о том, что приватизация госкомпании может произойти по заниженной цене. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации, передает «Интерфакс».

В результате действий ФСБ государство сохранило контроль над активами «Роснано» стоимостью 147 млрд руб. «Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», - уточняется в докладе.

«Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами "Роснано". Со своей стороны менеджмент УК "Роснано" приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО "Роснано" со 101 млрд руб. (вклад государства в капитал) до 156 млрд руб. на конец 2017 г.», - заявил представитель «Роснано».

План приватизации на 2014-2016 гг. предполагал продажу 100% ОАО «Роснано». В апреле 2015 г. правительство исключило компанию из плана. Правительство постановило в соответствии со стратегией «Роснано» до 2020 г. трансформировать компанию в private equity fund, разделив функции владения активами и управления. Согласно документу, «Роснано» остается госкомпанией, а ее управляющая компания постепенно становится частной. Для реализации управленческой функции в 2013 г. было создано ООО «УК "Роснано"», которое на 99% принадлежит «Роснано», а еще 1% владеет Чубайс. Предполагается, что госкомпания полностью выйдет из капитала УК в период 2016-2020 гг., если выполнит обязательство перед государством - обеспечит выручку от продажи нанопродукции портфельных компаний на уровне 300 млрд руб. в год.

Сейчас приватизация УК «Роснано» предусмотрена в долгосрочной программе развития компании, утвержденной советом директоров в марте 2018 г.