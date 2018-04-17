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Компания Рашникова компенсирует 492 млн рублей убытков СП с Чигиринским

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменение решение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2017 г. о взыскании в пользу ООО «Сити Палас» 492,3 млн руб. убытков с лиц, связанных с компанией Snapbox holding Ltd, контролируемой основным акционером ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктором Рашниковым и его партнером Мануэлом Надер Надерой.

В частности, к ответственности привлечены Snapbox, а также номинированные этой компанией руководители «Сити Паласа» - председатель совета директоров Надер Надера и директор Андрей Фокин. Об этом говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что убытки в размере 492,3 млн руб. возникли из-за поручения Надеры и Фокина перевести $133,8 млн на депозит регистратора Окружного суда Никосии, не уплатив при этом сопряженный налог на прибыль. Данный налог вместе с пенями в результате требований от налоговых органов вынуждена была заплатить компания «Сити Палас», являвшаяся налоговым агентом Snapboх.

«Все юридически значимые действия, связанные с осуществлением платежа, были совершены исключительно лицами, представляющими Snapboх, и отвечали только интересам Snapboх, косвенного участника "Сити Паласа", но наносили ущерб самому "Сити Паласу" и другому его косвенному участнику - Frental Developments», - говорится в постановлении суда. Действия Snapbox, Фокина и Надеры суд признал недобросовестными.

Разбирательство по поводу убытков «Сити Паласа» связано с конфликтом между Рашниковым, Надерой и Чигиринским, поясняет «Интерфакс». Через Snapbox и Frental бизнесмены владели офшорной компанией Folsten Holdings, которому была подконтрольна «Сити Паласом». В свою очередь «Сити Палас» является девелопером башни Evolution Tower в «Москва-сити».

Конфликт возник из-за распределения прибыли от продажи Evolution Tower «Транснефти» в 2015 г. Snapbox не получил $133,8 млн от сделки. Компания попыталась взыскать эту сумму в российских арбитражных судах, но проиграла. Snapbox российские суды отказали из-за того, что она не является владельцем «Сити Паласа», и право требования от Folsten к Snarbox не передавалось.

После проигрыша в российских судах Snapbox подала иск в Окружной суд Никосии (Кипр). Суд вынес решение об обеспечительных мерах на сумму $133,8 млн. Эти действия Девятый арбитражный апелляционный суд расценил как злоупотребление правом. «Суд первой инстанции обоснованно указал, что недобросовестность действий подтверждает тот факт, что после отказа в удовлетворении исковых требований Snapbox [в российских судах она] подала заявление в Окружной суд Никосии о взыскании тех же $133,8 млн дивидендов», - говорится в постановлении апелляционной инстанции.