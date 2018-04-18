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Бизнес
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Московское метро начало тестировать систему распознавания лиц

Ведомости
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Московский метрополитен в марте запустил в пилотном режиме систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. На каких станциях применяется система, в пресс-службе не уточнили, но отметили, что она используется в местах «с большим пассажиропотоком».

«Особое внимание» уделяется станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 г. «Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции», – рассказали в пресс-службе.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Если система заметит разыскиваемого человека, информация поступит дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.

Сколько разыскиваемых граждан уже выявила система, в метрополитене раскрыть отказались, отметив только, что это число «существенное». Стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб. Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта примут по итогам тестирования, рассказал собеседник издания.

Недвижимость
Новости

Мэрия рассказала о масштабах благоустройства улиц Москвы в этом году

РИА Новости/Ведомости
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В текущем году в Москве продолжатся работы по благоустройству улиц. Столичные власти намерены привести в порядок еще ряд улиц и переулков в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства, рассказал журналистам заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц, осталось завершить работы по ряду объектов, в этом году они будут закончены, отметил Бирюков.

«Это улица 1905 года, это маленький переулочек от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, это улицы и переулочки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, это несколько переулков и улиц в Кадашах», - сказал заммера.

По его словам, будут завершены работы на Лесной улице, планируется привести в порядок около 35 га территории, прилегающей к ВДНХ.

По ряду адресов ведутся работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В частности, проводятся мероприятия в Хамовниках для обеспечения прохода болельщиков к стадиону, добавил чиновник.

Что было не так с благоустроенными в 2017 году улицами Москвы

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Политика
Новости

Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту о контрсанкциях против США

Ведомости
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Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту Госдумы об ответных санкциях в отношении США, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, в нынешнем виде документ не готов к принятию. «Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме», – сказала Матвиенко (цитата ТАСС).

Профильные комитеты Совета Федерации проанализируют текст законопроекта и к 3 мая подготовят к документу «предложения, уточнения, дополнения», сообщила Матвиенко. Первое чтение законопроекта запланировано на 15 мая, поправки будут направлены ко второму чтению.

«Ответ [на американские санкции] должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», – подчеркнула Матвиенко.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан. 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит правительство.

Рассмотрение законопроекта отложено до середины мая, сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты хотят обсудить его с бизнесменами и экспертами. 

Кто подпал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Минэнерго назвало оптимальные сроки ввода обратных акцизов на нефть

Ведомости
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Обратные акцизы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), предполагающие возврат части стоимости нефти, можно ввести только после отмены экспортной пошлины, то есть не раньше 2023-2025 гг., заявил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Пока что Минэнерго не готовит предложения о дополнительном стимулировании нефтепереработки, министерство выступает за стабильность налогового режима для нефтяников, отметил Текслер.

Обратный акциз предусматривает систему вычетов для компаний, поставляющих нефть на российские НПЗ, которые в свою очередь производят топливо для внутреннего потребления. Ввести обратные акцизы для стимулирования нефтепереработки в апреле прошлого года предлагала «Роснефть».

Снижение пошлин на экспорт нефти и светлых нефтепродуктов вплоть до обнуления и одновременный рост НДПИ запланирован согласно налоговому маневру в нефтяной отрасли. Маневр лишает НПЗ таможенной субсидии, которая складывается из разницы в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты и увеличивается с ростом нефтяных цен. Минфин оценивает эту субсидию в 600 млрд руб. в год. Идея обратного акциза возникла как раз в связи с необходимостью компенсации НПЗ.

Минфин предлагал предоставлять вычет только заводам, поставляющим на внутренний рынок топливо класса Евро-5. Дополнительные вычеты для стимулирования нефтепереработки рассматривались для НПЗ, которые запустили установки глубокой переработки. Для недопущения роста цен на топливо Минфин также готов снизить акцизы на топливо на 2-3 руб.

Маневр в нефтяной отрасли, считает Минфин, необходимо завершить в 2019 г. Минэнерго выступало против предложений Минфина, настаивая на завершении маневра не раньше 2023 г., после окончания модернизации НПЗ. Ведомства рассчитывают в ближайшее время выработать компромиссную позицию, говорил в начале апреля министр энергетики Александр Новак.

В апреле этого года нефтяные компании попросили премьер-министра Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр, снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от ежегодного повышения ставки НДПИ и сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет, сообщал РБК.

Технологии
Новости

«Яндекс» внедрит голосового помощника «Алису» в бытовую технику

Ведомости
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«Яндекс» разрабатывает электронную плату Yandex.iO, которая позволит внедрять голосовое управление на базе персонального помощника «Алиса» в бытовую технику. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Ранее источник газеты говорил, что российская компания вскоре объявит о разработке, связанной с искусственным интеллектом и голосовым управлением. Собеседник уточнял, что для нее будет использоваться домен Yandex.iO. Оснащенная новой платой техника сможет отвечать на вопросы пользователей и поддерживать разговор с ними.

Предполагается, что плата позволит интегрировать бытовую и другую технику с приложениями и веб-сервисами. Это позволит ей воспроизводить музыку, звуковые оповещения или уведомления, переключать телеканалы и, например, играть в игры.

Газета уточняет, что всего сейчас в разработке - более 3000 навыков для «Алисы». Из них опубликовано более 100, в том числе расчет стоимости грузоперевозок, подбор цитат, поиск вакансий, эвакуатора и другие.

«Пока мы все еще на этапе, когда персональными являются физические устройства, но уже сделан большой шаг к тому, чтобы на первое место вышел персональный ассистент, которому не важно, во что он встроен»,— пояснил газете директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов.

Сейчас компания обсуждает интеграцию своей разработки в продукты производителей бытовой техники и электроники. Список возможных партнеров компания не раскрывает. Однако представитель Samsung Елена Кручинина подтвердила газете, что компания изучает возможности новой платформы. В Lenovo не подтвердили и не опровергли факта переговоров. В LG и Bork на запросы газеты не ответили.

«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»

Бизнес
Новости

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Ведомости
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Швейцарская Litasco, трейдинговая «дочка» «Лукойла», возглавила рейтинг журнала Forbes 20-ти крупнейших покупателей российской нефти 2018 г.

Litasco за минувший год заключила контракты на $12.9 млрд и приобрела 35.9 млн тонн российской нефти по цене около $48,5 за баррель. На втором месте – China National United Oil Corporation (структура китайской CNPC), купившая у российских партнеров 28,9 млн тонн нефти за $11 млрд (около $51,7 за баррель). Третье место заняла «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading, заплатившая $8,3 млрд за 22,2 млн тонн ($50,7 за баррель).

Далее в рейтинге следуют Total Oil Trading, Tatneft Europe, Shell Trading, Glencore, Orlen, QHG Trading и другие компании. Замыкает двадцатку китайская национальная химическая корпорация ChemChina, она закупила 2,8 млн тонн российской нефти за $1,1 млрд ($54,5 за баррель).

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о рисках перебоев с поставками продовольствия во время ЧМ-2018

Ведомости
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Производители продуктов питания обратились к властям регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, с просьбой разъяснить ограничения для движения грузового транспорта на период проведения футбольного первенства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего письма. Затягивание процесса согласования логистики может привести к перебоям с поставками продовольствия, предупреждают авторы письма.

Письмо было направлено властям Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Татарстана и Мордовии на прошлой неделе. Среди авторов письма – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз».

Ограничение движения грузового транспорта по распоряжению местных властей и другие меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 предусмотрены президентским указом от 9 мая 2017 г.

В департаменте транспорта Москвы заверили, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период чемпионата вводиться не будут. В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что рассматривается вопрос ограничения движения грузовиков только в районе стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 т. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а не прошедшие аккредитацию смогут доставлять грузы в ночное время. Пресс-службы руководства других регионов не ответили на вопросы издания. Минтранс и Минпромторг не смогли предоставить оперативный комментарий.

Участники рынка готовы адаптировать логистику под временные условия работы, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее. Они предупреждают, что в противном случае возможны перебои с поставками, в том числе, продуктов первой необходимости.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, перестройка логистики может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В компании Metro предупреждают, что с учетом ожидаемой высокой загрузки в период ЧМ-2018 любые изменения и ограничения в сфере логистики несут риски для любого поставщика. Источник «Коммерсанта» в одном крупном производителе не исключает, что ограничения для грузовиков также затруднят доставку сырья для пищевых производств, что вызовет остановку мощностей. По его словам, в итоге может сработать эффект домино, который грозит колоссальными потерями для производителей и поставщиков и нехваткой продуктов для покупателей в крупных городах.

На время Олимпиады 2014 г. в Сочи запрещался проезд грузовиков с полуприцепами длиной более 12 м. Чтобы не допустить порчи перевозимых продуктов, водителям и закупщикам приходилось идти на нарушения правил, отмечает крупный поставщик.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Технологии
Новости

Роскомнадзор назвал сроки возможной блокировки Facebook в России

Ведомости
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Вопрос о блокировке Facebook в России может встать до конца 2018 г., если социальная сеть не разместит базы данных пользователей на территории страны и откажется соблюдать другие законодательные требования, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».

«До конца 2018 г. мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – сказал Жаров.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – подчеркнул Жаров.

Руководитель Роскомнадзора выразил надежду, что этот его комментарий станет «еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства». По словам Жарова, он встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода, на последней встрече в феврале позиция Роскомнадзора была обозначена еще раз.

Ранее Жаров отмечал, что Роскомнадзор понимает масштаб пользовательских данных Facebook. В то же время ведомство понимает, что «это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует новая редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

«Роскосмосу» и «Росатому» запретили подписывать обязывающие документы с США и ЕС

Ведомости
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Поручение вице-премьера Дмитрия Рогозина о временном запрете «Роскосмосу» и «Росатому» подписывать любые юридически обязывающие документы с иностранными структурами, чьи страны ввели или поддержали санкции против России, действует с начала прошлой недели. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства и топ-менеджеров одной из госкорпораций. По словам одного из них, документы можно оформить «только в случае принятия политического решения».

На уже действующие контракты поручение не распространяется, но заключить новые станет сложнее. Контроль над госкорпорациями со стороны правительства усилится, а их представительство в международных контактах может быть снижено до уровня менеджеров среднего звена, которые будут лишь обозначать присутствие России. Источники в отрасли говорят, что эти шаги стали ответом на «конфронтационную политику США».

Поручение носит целевой характер и не связано с российским законопроектом о контрсанкциях, поясняет собеседник издания. Речь идет о контракте в рамках проекта международной окололунной станции Deep Space Gateway. Подписать его «Роскосмос» и Boeing собирались на встрече руководителей космических агентств в Колорадо-Спрингс. Предполагалось, что чиновники определят «зоны ответственности». Россия предлагала свое участие в создании шлюзового и обитаемого модулей, а также систем жизнеобеспечения. «Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно $15 млн»,— рассказал собеседник. По итогам консультаций в правительстве решено было отказаться от этого предложения «по соображениям технологической безопасности». Запрет на передачу США этих технологий будет оформлен в ближайшее время на заседании экспертной комиссии, отмечает издание.

Потенциальный запрет на новые контракты с США и странами ЕС может в перспективе сказаться и на «Росатоме». США импортируют до 95% необходимого обогащенного урана для АЭС – около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан. Отказ от новых контрактов может постепенно привести к вытеснению России с этого рынка.

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Политика
Новости

Умерла Барбара Буш

Ведомости
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Бывшая первая леди США Барбара Буш скончалась на 93 году жизни. Об этом сообщил представитель экс-президента Джим Макграт. Барбара Буш была женой 41-го президента Джорджа Буша, матерью 43-го президента Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша.

Ранее семья Бушей сообщала о плохом самочувствии Барбары Буш, а также о решении отказаться от дальнейшего лечения и сосредоточиться на ее комфортном пребывании в их доме в Хьюстоне, сообщает Associated Press. В последние годы Барбара Буш страдала от обструктивной болезни легких и сердечных заболеваний, отмечает Reuters со ссылкой на данные СМИ.

Макгарт сообщил, что Буш-старший находился возле супруги весь день 17 апреля. Он стоически переживает ее уход, его поддерживает вся семья.

Вместе чета Бушей прожила 73 года, у них шестеро детей, одна из дочерей скончалась от лейкемии, семнадцать внуков и семь правнуков.

Политика
Новости

Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Ведомости
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Начало дезинфекции девяти объектов в Солсбери, о котором объявило министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании, российское посольство рассматривает как «уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, слова которого приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Британская сторона считает, что требующие дезинфекции объекты могут содержать следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта. «Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана «Zizzi», паба «Mill», скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома С.Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Н.Бейли», - отмечается в заявлении. Представитель российского посольства задается вопросом: «Почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервнопаралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, «не испаряется» и «не исчезает со временем»?

В российском посольстве также указали, что Великобритания уже давала повод заподозрить ее в уничтожении улик. В частности, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля. «Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», - говорится в заявлении.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Британия провела собственное расследование и пришла к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», в производстве которого была обвинена Россия. 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги собственного расследования инцидента. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших и другие улики подтвердили выводы Великобритании о типе отравляющего вещества. Лондон в связи с окончанием работы ОЗХО потребовал созыва заседания Совета безопасности ООН 18 апреля.

Выбор редактора
Политика
Новости

Музеи Кремля остановили продажу билетов из-за блокировки работы «одного из сервисов»

Ведомости
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Продажа электронных билетов на сайте музеев Московского Кремля временно приостановлена. «По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11-00 18 апреля», - говорится на сайте музея.

В комплекс музеев Московского Кремля входит Оружейная палата, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Церковь Ризоположения, ансамбль колокольни «Иван Великий».

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Как пояснял «Ведомостям»руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, «идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат». Всего ведомство намеревалось заблокировать более 1 млн IР-адресов.

Из-за блокировки Telegram трудности в работе испытали сторонние интернет-сервисы, в том числе мессенджер Viber и сайт соцсети «Одноклассники», передает «Интерфакс». О перебоях в работе сайта сообщила радиостанция «Говорит Москва». Сайт Роскомнадзора почти сутки подвергался DDoS-атакам. Тем временем Telegram сохранял работоспособность.

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