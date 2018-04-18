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Московское метро начало тестировать систему распознавания лиц

Московский метрополитен в марте запустил в пилотном режиме систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. На каких станциях применяется система, в пресс-службе не уточнили, но отметили, что она используется в местах «с большим пассажиропотоком».

«Особое внимание» уделяется станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 г. «Установлено разное количество камер, обеспечивающих фиксацию всех входящих и выходящих пассажиров с учетом конструкции и размеров станции», – рассказали в пресс-службе.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Если система заметит разыскиваемого человека, информация поступит дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.

Сколько разыскиваемых граждан уже выявила система, в метрополитене раскрыть отказались, отметив только, что это число «существенное». Стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб. Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта примут по итогам тестирования, рассказал собеседник издания.