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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в I квартале упала в 9,5 раза

В I квартале 2018 г. чистая прибыль «Транснефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 1,04 млрд руб., следует из отчета компании. Это в 9,5 раза меньше по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года.

При этом выручка компании выросла на 6% до 219,7 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза до 63,7 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 10 млрд руб., снизившись в годовом выражении на 19%.

По итогам 2017 г. чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ выросла в 1,9 раза до 58,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% до 835,9 млрд руб., себестоимость – на 4,4% до 720 млрд руб., валовая прибыль – на 16,3% до 115,95 млрд руб.

Совокупные активы «Транснефти» за 2017 г. уменьшились на 4,4% до 1,06 трлн руб., совокупные обязательства снизились на 5,9% до 874,9 млрд руб.