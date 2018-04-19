Бизнес

Новости

Lufthansa запустит 85 дополнительных рейсов для иностранцев на ЧМ-2018

Спрос на рейсы в Россию авиакомпаний Lufthansa Group в период проведения чемпионата мира по футболу вырос вдвое. Об этом сообщил директор по продажам группы в России и СНГ Дирк Гроссманн.

Для перевозки болельщиков будут запущены 85 дополнительных рейсов общей вместимостью 18 000 кресел. Часть рейсов будет выполнять лайнер Airbus A330, который может перевозить более 300 пассажиров.

Помимо регулярных рейсов будут организованы чартерные для болельщиков, летящих в Сочи, Ростов, Калининград и Самару. Их число, по словам Гроссманна, будет зависеть от итогов матчей тех или иных команд.

«В июне и июле мы видим рост бронирований из Мексики, Бразилии, Аргентины в 10 раз. Мы видим также рост из Великобритании, Испании и Франции», — отметил Гроссманн (цитата «Интерфакса»).

Также Lufthansa повезет в Россию сборную Германии, добавил представитель группы компаний. Для этого будет организован специальный чартерный рейс во «Внуково» в середине июня.

Международный авиаконцерн Lufthansa Group включает четыре авиакомпании — Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018