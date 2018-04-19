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Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»

Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», сообщает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.

В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев РБК отказались.

Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть только целиком, добавил он.

Продуктовая сеть «Я любимый» на сегодняшний день насчитывает 26 супермаркетов в Москве и Подмосковье, Billa – 131 супермаркет в Московском регионе.