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Сбербанк зарегистрировал товарный знак Sbermarket

Сбербанк 6 апреля зарегистрировал товарный знак Sbermarket. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Агентство отмечает, что заявка на регистрацию подавалась 25 января. В тот же день была подана заявка на регистрацию знака «Сбермаркет» на русском языке.

Банк планирует использовать этот знак в области электронной коммерции. Речь идет о сферах предоставления доступа к электронным торговым площадкам, продвижения товаров и услуг через такие площадки и в других областях.

«Использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности», - подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка.

В декабре 2017 г. Сбербанк договорился с «Яндексом» о запуске торговой площадки на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк и «Яндекс» планируют торговать в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике. Закрытие сделки запланировано на первую половину 2018 г.

Согласно договоренностям, банк покупает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценили все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Сбербанк и «Яндекс» будут владеть в СП равными долями, а 10% акций пойдут на опционы для поощрения сотрудников.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство сторон о создании совместного предприятия 20 марта. Служба пришла к выводу, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

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