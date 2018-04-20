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Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза

Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза под названием «Майочуп», говорится в сообщении компании. Ожидается, что он появится в магазинах к концу 2018 г. Цена на соус будет начинаться от $2,98. «Мы знаем, что люди смешивали майонез и кетчуп в течение многих лет», – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу Heinz Николь Кульвицки.

В начале апреля Heinz запустил в Twitter голосование «Хотите «Майочуп» в магазинах?» Компания пообещала, что если «за» проголосует более 500 000 человек, то такой соус появится в продаже в США.

Heinz принадлежит Kraft Heinz Company – это пятый по величине производитель продуктов питания в мире. Компания выпускает соусы, приправы, молочную продукцию, мясо и морепродукты детское питание. Подразделение Heinz специализируется на соусах, например, производит горчицу, барбекю, сырный. В США компания является первой по продажам кетчупа (650 млн бутылок ежегодно). В России Heinz работает с 1993 г.