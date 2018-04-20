Новости
Бизнес
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Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза

Ведомости
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Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза под названием «Майочуп», говорится в сообщении компании. Ожидается, что он появится в магазинах к концу 2018 г. Цена на соус будет начинаться от $2,98. «Мы знаем, что люди смешивали майонез и кетчуп в течение многих лет», – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу Heinz Николь Кульвицки.

В начале апреля Heinz запустил в Twitter голосование «Хотите «Майочуп» в магазинах?» Компания пообещала, что если «за» проголосует более 500 000 человек, то такой соус появится в продаже в США.

Heinz принадлежит Kraft Heinz Company – это пятый по величине производитель продуктов питания в мире. Компания выпускает соусы, приправы, молочную продукцию, мясо и морепродукты детское питание. Подразделение Heinz специализируется на соусах, например, производит горчицу, барбекю, сырный. В США компания является первой по продажам кетчупа (650 млн бутылок ежегодно). В России Heinz работает с 1993 г.

Финансы
Новости

Райффайзенбанк восстановил работу после сбоя

Ведомости
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Райффайзенбанк полностью восстановил работу после сбоя, сообщается на сайте банка. «Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — говорится в сообщении.

Клиенты Райффайзенбанка в пятницу столкнулись с проблемами при снятии средств в банкоматах кредитной организации и оплате покупок. Также не работало мобильное приложение банка. Чем был вызван сбой, представитель банка не уточнил. 

Райффайзенбанк — крупный карточный банк, входящий в топ-10 по размеру портфеля кредитных карт по подсчетам Frank RG. Сейчас банк предлагает 11 видов дебетовых карт, в том числе категорий Gold и Platinum, и восемь различных кредиток. 

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Технологии
Новости

Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»

Ведомости
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Сеть микроблогов Twitter запретила «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу. Об этом сообщил основатель и основной владелец компании Евгений Касперский.

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», — говорится в заявлении Касперского, которое опубликовано на сайте компании.

По его словам, в письме Twitter говорилось, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». Более подробного объяснения от сети микроблогов получить не удалось.

Касперский опасается, что Twitter таким образом создал опасный прецедент. «За Twitter могут последовать другие платформы, а за нами — любая другая политически неугодная компания, против которых были выдвинуты необоснованные, ложные обвинения в некоторых американских СМИ», — говорится в заявлении.

«Лаборатория Касперского» вне зависимости от развития ситуации в этом году отказывается от рекламы в Twitter, заключил основатель компании. 

В декабре 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» американскими госорганами. Вашингтон заподозрил компанию в в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Запрет вступает в силу 1 октября 2018 г. 

Технологии
Новости

Арам Габрелянов продал долю в издании Mash

Ведомости
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Акционер и гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов продал долю в издании Mash его руководителям. Об этом сообщил портал Vc.ru, и подтвердил «Ведомостям» основатель Mash Никита Могутин.

«Сделка действительно состоялась, и теперь всеми вопросами, наконец-то, занимаются юристы. Мы уже давно разговаривали об этом с Арамом Ашотовичем, и, наконец, процесс перешел от слов к делу», — сказал Могутин. Подробности сделки будут раскрыты, когда завершатся все формальные процедуры, добавил он.

Сумма сделки пока не раскрывается. Как сообщил Габрелянов Vc.ru, ему удалось отбить инвестиции в Mash и выйти из проекта с доходностью. По его словам, договоренность о сделке была достигнута еще в марте. Он добавил, что News Media также выйдет из состава учредителей и Mash будет «сам по себе».

По данным Vc.ru, Габрелянову принадлежали 75% ООО «Мэш», еще 25% у ООО «Ньюс медиа».

Арам Габрелянов — основатель газеты «Жизнь» и портала LifeNews. В 2016 г. он полностью переформатировал свои медиаактивы — закрыл телеканал Life, заявив, что телевидение в современном мире больше не актуально, и стал финансировать медийные стартапы в интернете. Одним из таких проектов стал Mash. 

Проект был запущен в конце марта 2017 г. Он представляет собой сеть новостных сообществ в разных социальных сетях. По данным на 20 апреля, у Telegram-канала Mash было почти 302 000 подписчиков, в группе «В контакте» — более 1 млн человек.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» напомнил «Газпрому» о невозможности разорвать контракты без суда

Ведомости
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Контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют до 2019 г., их нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальной странице украинской компании в Facebook. Действие контрактов может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража, напоминает «Нафтогаз».

«Отправить документы недостаточно для расторжения. Ждем новых встреч в Стокгольме», – говорится в сообщении «Нафтогаза». В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 г., а решения по ним суд вынес в 2017 и 2018 гг., уточняется там же.

«Нафтогаз» также напомнил «Газпрому» про долг в $2,56 млрд по решению суда. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие, обращает внимание украинская компания.

Ранее в пятницу «Газпром» сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Переговоры к результату не привели, сообщала российская компания. Сейчас между сторонами действуют два контракта с 2009 г. – о поставках газа на Украину и о транзите через ее территорию в Европу. В конце февраля суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд.

Политика
Новости

Демократическая партия США подала иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks

Ведомости
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Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы американского президента в 2016 г. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иск поступил в окружной суд Манхэттена. В документе утверждается, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью помешать выиграть на выборах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По мнению истцов, ответчики взломали компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить с целью повлиять на исход выборов в пользу Трампа.

Истцы требуют взыскать с ответчиков многомиллионную компенсацию за ущерб, который понесла партия в результате взлома ее серверов. Точная сумма в иске не указана.

Президента Дональда Трампа нет в списке ответчиков, в нем перечислены лица из его окружения. Также в документе указаны ГРУ и бизнесмен, певец и композитор Эмин Агаларов.

О возможной связи Агаларова со штабом Трампа стало известно в июле 2017 г. в ходе обсуждения встречи Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В июле стало известно, что инициатором встречи стал PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, он сделал это по просьбе своего московского клиента Эмина Агаларова.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее США обвинили 13 россиян и три юридических лица в попытках повлиять на исход выборов. Москва отвергает обвинения.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40%

Ведомости
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В 2017 г. чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40% год к году до 3,1 млрд руб., при этом выручка выросла на 19% до 207,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Второй показатель вырос за счет увеличения объемов строительства, указывает «Мостотрест».

В прошлом году флагманским проектом для всей группы, безусловно, было строительство транспортного перехода через Керченский пролив, приводятся в сообщении слова гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. По его словам, год «соответствовал ожиданиям». Осенью рабочие «Мостотреста» установили арки моста весом около 5500 т и длиной 227 м каждая, указывает Власов: «Установка таких высокогабаритных конструкций в открытой морской акватории в практике отечественного мостостроения была проведена впервые».

В апреле контрольный пакет «Мостотреста» купила структура бизнесмена Аркадия Ротенберга. Эта компания – крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Политика
Новости

Правительство поддержало увеличение госпошлины на загранпаспорт и водительские права

Ведомости
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Российское правительство одобрило законопроект об увеличении размера госпошлины за выдачу некоторых документов. Это следует из решений, размещенных на сайте кабинета министров.

В частности, сбор за получение загранпаспорта нового образца предлагается повысить с 3500 до 5000 руб., для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 руб. Кроме того, предлагается также повысить цены на регистрацию транспорта – с 800 до 1500 руб., а также на выдачу водительских прав – с 2000 до 3000 руб.

В июне 2017 г. эти изменения одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. В ее решении говорится, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Политика
Новости

График отключения горячей воды в Москве изменили из-за ЧМ-2018

Ведомости
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В Москве скорректировали график отключения горячей воды в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу, сообщает «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»).

«Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении компании.

Период отключения горячей воды в Москве не превышает 10 дней. Во время отключения будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на тепловых станциях, диагностика магистральных и разводящих сетей, перекладка трубопроводов.

С помощью специального сервиса на сайте ПАО «МОЭК» можно узнать сроки проведения работ, введя адрес.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах и на двенадцати стадионах.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Бизнес
Новости

Новак прокомментировал слова Трампа об искусственном завышении цен на нефть

Ведомости
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Связывать текущий рост цен с искусственными ограничениями нельзя, считает министр энергетики России Александр Новак. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!» — написал Трамп в пятницу в Twitter.

Нельзя говорить, что цены кто-то искусственно завышает или занижает, на стоимость нефти влияет большое количество разных факторов, включая баланс спроса и предложения, отметил Новак. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что полтора года назад на форуме в США все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе. «Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что при благоприятной рыночной конъюнктуре участвующие в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи страны на встрече в Вене в июне могут рассмотреть возможность постепенного снижения квот. Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 г., однако формат соглашения еще предстоит определить, сказал министр.

В четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. По данным на 17.46 мск, стоимость Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $73,26 за баррель, нефти WTI — $67,85 за баррель.

Политика
Новости

В Ереване на акции протеста задержали более 200 сторонников оппозиции

Ведомости
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В центре Еревана полицейские задержали 217 сторонников оппозиции, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает Armenpress со ссылкой на пресс-службу МВД. Как передает корреспондент РИА «Новости», митингующих задерживают из-за попыток блокировать движение на улицах города. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Полиция будет продолжать задерживать всех, кто нарушает общественный порядок, заявило ведомство.

Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались еще 13 апреля. Пашинян 17 апреля заявил о создании комитета бархатной революции. По его словам, в среду протестующие заблокируют государственные здания и установят на улицах Еревана пропускные пункты для представителей властей.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров без изменений

Ведомости
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Акционеры «Новатэка» на годовом собрании оставили без изменений состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в совет директоров вошли девять человек: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, председатель наблюдательного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH Буркхард Бергманн, председатель действующего совета директоров компании Александр Наталенко и три независимых директора: Виктор Орлов, Андрей Шаронов и Робер Кастень.

«Новатэк» – один из крупнейших производителей природного газа в России. В феврале компания выиграла аукцион по покупке газовых активов «Алросы».

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