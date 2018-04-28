Зятю президента Казахстана разрешили купить порт в России
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сегодня одобрила ходатайство о покупке гражданином Казахстана Тимуром Кулибаевым активов в порту Высоцк (Ленинградская обл.), сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.
«Ходатайство, которое было поддержано правительственной комиссией, касается гражданина Казахстана Кулибаева Тимура Аскаровича, который приобретает у ряда российских акционеров порт Высоцк. Это порт, который находится в 50 км от российско-финляндской границы и в 90 км от города Санкт-Петербурга. Он получит контроль над этим портом, но это как бы продолжение работы в Таможенном союзе, и казахский представитель приобретает серьезные такие активы на Балтике, что радует всех нас», – заявил Артемьев по итогам очередного заседания комиссии.
Тимур Кулибаев – зять президента Казахстана, независимый директор «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, председатель президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Сейчас в Высоцке работают угольный стивидор ООО «Порт Высоцкий» (контролируется кипрской «Сибенко холдинг») и нефтеналивной терминал «Лукойла» – ООО «РПК Лукойл-II». В порту строится терминал сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 660 000 т в год. Проект ведет ООО «Криогаз-Высоцк» (совладельцы – «Новатэк» и «дочка» Газпромбанка – «Криогаз»).
По итогам 2017 г. порт Высоцк увеличил перевалку грузов на 3% до 17,6 млн т. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 5% до 10,4 млн т, угля – увеличилась на 16% до 7,1 млн т.