В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина
Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной, которая вошла в совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.
Линн Эльзенханс ранее занимала должность генерального директора американской нефтяной компании Sunoco.
Всего в совет директоров Saudi Aramco вошли пять новых членов. Помимо Эльзенханс новыми директорами стали министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.
Как отмечает агентство, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины крайне редко занимают столь высокие посты.