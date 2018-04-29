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Бизнес
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В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

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Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной, которая вошла в совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.

Линн Эльзенханс ранее занимала должность генерального директора американской нефтяной компании Sunoco.

Всего в совет директоров Saudi Aramco вошли пять новых членов. Помимо Эльзенханс новыми директорами стали министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.

Как отмечает агентство, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины крайне редко занимают столь высокие посты. 

Бизнес
Новости

S7 Airlines рассказала об аварийной посадке самолета в Черногории

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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Тиват, в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории. При заходе на посадку у самолета возникли проблемы с закрылками, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Оттуда пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе», – рассказал представитель S7 Airlines.

В авиакомпании подчеркнули, что экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности.

По данным сервиса Flighradar24, инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Он вылетел из «Домодедово» 28 апреля в 12.21 мск и должен был совершить посадку в Тивате в 15.30 мск, однако в итоге самолет приземлился в Подгорице почти на час позже.

Ранее об инциденте в Черногории рассказала солистка группы Serebro Ольга Серябкина, летевшая этим рейсом. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», – написала она в Instagram, обвинив стюардесс в непрофессиональном поведении в экстренной ситуации.

Продюсер и юрист группы решат, обращаться ли по данному факту в суд, сообщила РБК концертный директор группы Serebro Елена Вакулина.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» после проверки приняла решение уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Калининград 25 апреля стюардесса во время объявления на английском языке назвала город Кенигсбергом.

«Аэрофлот» сообщил, что подобные объявления делает старший бортпроводник. «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», – добавил представитель авиакомпании.

Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 г. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.

С чего начинался «Аэрофлот»

Технологии
Новости

Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета

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Основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей принять участие в митинге за свободу интернета, который состоится 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. «Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию», – написал Дуров на своей странице во «В контакте».

По его мнению, будущее российского интернета находится в руках пользователей. «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров.

Митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры начнется в 14.00 мск. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.

«Если вы поддерживаете свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс – приходите на митинг 30 апреля в 14.00. Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков!» – призывают организаторы.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ

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В воскресенье иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria. Они признаны виновными в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Ранее в апреле уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. Они также понесут наказание за поддержку ИГ. По данным Министерства иностранных дел России, в иракских тюрьмах находятся от 50 до 70 женщин с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что в Ираке в субботу был задержан один из влиятельных лидеров ИГ Ибрагим Мешаль Марей. Его задержали сотрудники спецслужб на левом берегу реки Тигр в районе Мосула и передали иракским властям. 

Военная операция в Мосуле в 2016 году

Бизнес
Новости

Третья линия завода «Ямал СПГ» может быть запущена уже в этом году

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Третья линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена в декабре 2018 г. или в январе 2019 г. Об этом сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Вторая линия находится в пусконаладке, и мы планируем ее запуск в сентябре. Третья линия будет где-то в декабре – январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», – сказал Михельсон (цитата ТАСС).

Ранее компания планировала, что третья линия завода будет запущена в середине следующего года. Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г.

Михельсон также сообщил, что мощность завода «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря. 

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Ведомости
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Российские боты пытались повлиять на результаты досрочных выборов в Великобритании в июне прошлого года, говорится в совместном расследовании газеты The Times и Университета Суонси.

По их данным, незадолго до выборов в Twitter появилось около 6500 связанных с Россией аккаунтов, которые продвигали Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Большинство аккаунтов были ботами, которые маскировались под живых людей и использовали английские имена.

Издание называет это «первым свидетельством российских попыток повлиять на итог выборов». Исследователи считают, что обнаруженные 6500 аккаунтов – это лишь малая часть. Они призвали руководство Twitter расследовать реальное влияние российского вмешательства в британскую политику.

Лейбористская партия в ответ на запрос заявила, что «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Россию уже обвиняли во вмешательстве в политические процессы в других странах через интернет. Например, в выборы президента США в 2016 г. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее говорила, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы.

Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 г. По их результатам Консервативная партия лишилась большинства в палате общин парламента, а популярность Корбина возросла.

Политика
Новости

Демонстранты перекрыли несколько улиц в центре Еревана

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Оппозиция возобновила протесты в Ереване. Днем в воскресенье демонстранты перекрыли проезжие части нескольких улиц в центре города, сообщает «РИА Новости». Тротуары остаются свободными, все желающие могут перемещаться по ним.

Митингующие стоят на пешеходных переходах, блокируя движение, на каждом перекрестке находятся по несколько десятков человек, передает корреспондент агентства. Некоторые водители присоединились к демонстрантам и перекрыли дороги своими автомобилями. На нескольких улицах митингующие использовали мусорные баки, чтобы перекрыть дороги.

Демонстранты находятся в приподнятом настроении, они поют песни, слушают музыку и периодически скандируют лозунги против правящей партии, отмечает агентство. Полиция не препятствует оппозиции.

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались после избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны 17 апреля. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку. 

Как на улицах Еревана праздновали отставку Сержа Саргсяна

Политика
Новости

Американские СМИ рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Ведомости
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Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором рассказал о российском Военно-морском флоте. Авторы статьи назвали российский флот «крепким орешком». По данным издания, на вооружении ВМФ России сейчас находятся 72 подводные лодки, то есть на одну больше, чем у США. Среди них атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

Одну из подводных лодок издание охарактеризовало как «устрашающую». Речь идет об аппарате Б-90 «Саров». По мнению авторов статьи, подлодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

«Статус-6» может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков», – говорится в статье.

Кроме того, журнал особо отметил две плавучие базы для доставки глубоководных субмарин на базе корпусов Delta III и Delta IV (в российской классификации – проекты 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин»), а также три корабля проекта «Кашалот», две атомные автономные глубоководные станции «Нельма» и атомную глубоководную подлодку «Лошарик».

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Например, о беспилотных подводных аппаратах, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность с огромной скоростью.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в «Жуковском»

Ведомости
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский». На кадрах виден самолет, заходящий на посадку, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Ил-38 приземлился в субботу в «Жуковском» с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой он сбросил топливо. При аварийном приземлении никто не пострадал, пожара не было. Пилотов, успешно посадивших Ил-38, представят к награде.

При посадке самолет получил минимальные повреждения, он подлежит восстановлению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. «Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован», – сказал собеседник агентства.

Ил-38 – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

Технологии
Новости

Названа причина сбоя в работе Telegram

Ведомости
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Причиной сбоя в работе Telegram, который произошел в ночь на воскресенье, стало массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама, говорится на странице мессенджера в Twitter. Проблемы с подключением к Telegram возникли в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

Около двух часов ночи по московскому времени основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о возможных неполадках у европейских пользователей из-за перегрева серверов. Об этом он написал в Twitter. По его словам, проблема будет решена в течение ближайших нескольких часов.

Согласно данным сайта Down Detector, сообщения о проблемах с доступом к Telegram начали поступать около 2.00 мск. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Киеве. Также на проблемы с подключением к мессенджеру жалуются пользователи в Белоруссии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Болгарии и Израиле.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Согласно данным компании «М 13», действия Роскомнадзора не привели к сокращению числа подписчиков популярных Telegram-каналов. В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров у топ-100 каналов упало на 24,43%, а количество подписчиков выросло на 6,84%.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

Московские власти запретили акцию Навального 5 мая

Ведомости
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Московский департамент региональной безопасности запретил Алексею Навальному проводить митинг 5 мая. Об этом политик сообщил в Twitter. «В связи с неприятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, сообщаю, что организатор... не вправе проводить публичные мероприятия», – говорится в письме департамента.

Навальный заявил, что акция, несмотря на ответ мэрии, будет проводиться на Тверской улице.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице.

Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы. По его словам, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение – участие в несанкционированном массовом мероприятии».

В 2017 г. Навальный провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах, - 26 марта и 12 июня. Две последующие акции – 7 октября и 28 января – собрали в разы меньше людей. В Москве предыдущие акции Навального не были согласованы.

«Забастовка избирателей» в городах России

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