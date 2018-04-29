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«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Авиакомпания «Аэрофлот» после проверки приняла решение уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Калининград 25 апреля стюардесса во время объявления на английском языке назвала город Кенигсбергом.

«Аэрофлот» сообщил, что подобные объявления делает старший бортпроводник. «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», – добавил представитель авиакомпании.

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД — Аэрофлот (@aeroflot) 28 апреля 2018 г.

Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 г. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.

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