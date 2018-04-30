Бизнес

Новости

Завершено строительство первой нитки «Турецкого потока»

В понедельник у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», сообщил «Газпром». Строительство ведется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море, отметила компания. Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день.

«Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап – построена первая нитка газопровода. Темп строительства – высокий», – отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, за год построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности.

«Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Турция – второй по величине экспортный рынок «Газпрома». В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому коридору. В 2017 г. «Газпром» экспортировал на турецкий рынок рекордный объем газа – 29 млрд куб. м.