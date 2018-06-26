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Исследователи назвали Microsoft кузницей руководящих кадров для Amazon

Интернет-ритейлер Amazon чаще всего переманивает топ-менеджеров из Microsoft. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчет компании Paysa, которая собирает информацию о зарплатах и вакансиях. В течение трех лет, с 2015 по 2017 г., компания Джеффа Безоса переманила из Microsoft не менее 30 руководителей высшего звена, выяснили аналитики.

Вторым любимым местом Amazon для поиска сотрудников стала компания Google. За этот период интернет-ритейлер нанял из компании пять топ-менеджеров. Apple и eBay потеряли за это время двоих руководителей из-за Amazon. Данные Paysa учитывают лишь тех топ-менеджеров, чьим последним местом работы были указанные компании. Компания сообщает, что изучила не менее 5 млн резюме для своего исследования.

Телеканал напоминает, что в 2016 г. в Amazon перешел, например, проработавший в Microsoft более 20 лет вице-президент Дэвид Тридвелл. В компании Безоса он подчиняется непосредственно генеральному директору международного бизнеса Amazon Джеффу Уилке. Бывший директор по продуктам в Microsoft Марк Уиттен также теперь занимает пост вице-президента Amazon. Пресс-служба Amazon отказалась комментировать телеканалу это исследование. Комментарий представителя Microsoft телеканалу оперативно получить не удалось.

Эксперты Paysa отмечают, что назвать единственную причину для такого поведения технологического гиганта трудно. При этом наиболее очевидной, по их мнению, могла стать территориальная близость офисов компаний в Сиэтле. Кроме того, найма руководителей высшего звена могло потребовать быстрое расширение Amazon. Численность компании с 2015 по 2017 г. более чем удвоилась – до 577 000 человек, передает телеканал.

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