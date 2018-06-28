Московская биржа прекратила торги акциями «Дикси»
Московская биржа прекратила торги акциями «Дикси», свидетельствуют данные биржи. Это произошло по заявлению компании.
Совет директоров «Дикси» рассмотрел вопрос о делистинге в ноябре 2017 г. Акционеры одобрили это решение. Правда, не все – «за» выступили 80,48% голосовавших. Prosperity Capital Management, крупнейший миноритарий «Дикси», выступала против делистинга. Но потом Prosperity согласилась продать свой пакет за 8,9 млрд руб.
Причина выкупа бумаг «Дикси» и делистинга – неудовлетворительные показатели бизнеса, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к компании. За 2017 г. выручка «Дикси» упала на 9% до 282 млрд руб., сопоставимые продажи – на 10,9%.