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Акционеры «Дикси» одобрили делистинг

Акционеры ритейлера «Дикси» одобрили делистинг с Московской биржи. Об этом говорится в раскрытии компании. За это решение выступили 80,48% голосовавших, уточняется в сообщении.

22 ноября совет директоров «Дикси» уже предложил возможный делистинг. Тогда совет определил цену выкупа акций в 340 руб. за штуку. Но для ухода с биржи решение совета директоров «Дикси» должны были одобрить акционеры. Акции ритейлера торгуются на Московской бирже с 2007 г.

Причина выкупа бумаг «Дикси» и делистинга – неудовлетворительные показатели бизнеса, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к компании. В январе – сентябре 2017 г. продажи ритейлера упали на 10%.