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На обслуживание светофоров и камер в Москве потратят 17,5 млрд рублей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил конкурс на выбор компании, которая будет отвечать за обслуживание городской интеллектуальной транспортной системы. В нее входят более 40 000 светофоров, 3700 датчиков движения транспорта, 2700 камер и другое оборудование.

Информация о конкурсе размещена на портале поставщиков. Первым на нее обратил внимание «Коммерсантъ». Сумма контракта составляет 17,5 млрд руб., он рассчитан на 5 лет. Как отмечает издание, этот контракт станет одним из самых крупных в истории ЦОДД.

Тендер предусматривает выплату средств ежегодно отдельными траншами: 1,75 млрд руб. в 2018 г., далее по 3,5 млрд руб. в 2019-2022 гг. и снова 1,75 млрд руб. в 2023 г.

Формирование интеллектуальной транспортной системы Москвы началось в 1999 г., почти сразу после образования ЦОДД. Система только недавно была сформирована полностью, и теперь встал вопрос о ее обслуживании, пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что для этого будет создана круглосуточная служба технической поддержки, сообщает издание. Специалисты должны будут чистить детекторы транспорта, красить выносные пульты по управлению светофорами, мыть стекла камер внешнего видеонаблюдения. Обслуживание камер по фиксации нарушений ПДД в перечень работ, предусмотренных тендером, не входит.

В техническом задании контракта также прописаны условия ремонта оборудования. Так, при сбое камеры или табло на установление причины неисправности дается 5 часов, на восстановление работы — 24 часа.

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