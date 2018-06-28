Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Об этом он сообщил на московской конференции «Роскосмоса».
«Обратился к Счетной палате по отдельной проверке предприятий "Роскосмоса"», — цитирует Рогозина «РИА Новости».
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что аудиторы выявили в госкорпорации «Роскосмос» нарушения на 760 млрд руб. По словам Кудрина, более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой в 2017 г., относятся к деятельности госкорпорации.
В четверг Рогозин пообещал избавить госкорпорацию от «бездельников и интриганов» и не допустить коррупции в ней. Он также пообещал избавиться от «космических долгостроев» в отрасли.
Рогозин был назначен гендиректором «Роскосмоса» в мае этого года. Ранее эту должность на протяжении трех лет занимал Игорь Комаров.