Рогозин сменил руководителя предприятия – производителя «Союзов»
Дмитрий Баранов назначен гендиректором ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». Об этом в Twitter написал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Исполнявший ранее обязанности гендиректора центра Равиль Ахметов назначен генеральным конструктором предприятия.
«Равилю Нургалиевичу Ахметову за многолетний добросовестный труд объявлена благодарность. Он продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора», – уточнил Рогозин.
В феврале этого года Самарский суд отстранил от должности гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В отношении топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК. По информации следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Кирилин, не учитывая интересы возглавляемого им предприятия, заключил с неким ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. В результате этих действий предприятию был нанесен ущерб.