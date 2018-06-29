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Собрание акционеров НМТП началось с часовой задержкой

Годовое общее собрание акционеров крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта (НМТП), назначенное на 12 часов в пятницу, открылось с более чем часовой задержкой. Оно переносилось из-за отсутствия кворума, передал «Интерфакс».

В полдень в президиуме отсутствовали представители «Транснефти» и государства (Росимущества), входящие в совет директоров НМТП. Представитель «Транснефти» объяснил «Ведомостям», что его рейс был задержан из-за непогоды.

На собрании гендиректор порта Сергей Киреев рассказал, что вопрос о выплате дивидендов будет вынесен на внеочередное собрание акционеров. Оно будет объявлено сразу после судебных решений о снятии ареста на имущество совладельца - группы «Сумма». «Это не значит, что не будут выплачены дивиденды, просто надо подождать», - подчеркнул Киреев.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» — «Транснефть-сервис» — владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

Накануне стало известно, что денежные счета, активы и имущество НМТП арестованы по уголовному делу совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. «Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП, но приостановила их после ареста Магомедовых.