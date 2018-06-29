Бизнес

Новости

Арест со счетов Новороссийского морского торгового порта снят

Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних структур снят, говорится в отчете компании за I квартал. Арест был снят «на дату подписания отчетности», следует из документа, подготовленного по международным стандартам.

Консолидированная выручка группы НМТП за три месяца 2018 г. составила $237,9 млн, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 г. EBITDA и чистая прибыль группы НМТП в отчетном периоде составили $168 млн и $111,2 млн соответственно.

Денежные счета, активы и имущество НМТП были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Стоимость арестованного имущества не уточнялась.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.

Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО