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Костин может стать председателем попечительского совета Большого театра

Президент ВТБ Андрей Костин может стать председателем попечительского совета Большого театра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Наиболее вероятный кандидат на этот пост – Костин, сказал собеседник агентства.

Костин подтвердил «Интерфаксу», что дал согласие стать председателем попечительского совета Большого театра: «Я люблю Большой театр, вхожу в его попечительский совет, всегда был в курсе его событий, лично спонсировал постановки». Он отметил, что будет уделять театру больше времени.

Выборы нового председателя попечительского совета Большого театра пройдут в среду, 4 июля. Сейчас попечительский совет возглавляет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Попечительский совет Большого театра был создан в 2001 г. Благодаря поддержке попечителей проходит практически каждая премьера последних сезонов, частично финансировались гастроли в Париже, говорится на сайте Большого театра. В состав попечительского совета входят миллиардеры Роман Абрамович, Алексей Мордашов, Зиявудин Магомедов, Виктор Вексельберг, а также председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга Голодец и другие.

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